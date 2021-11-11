MENÜ

ÖZET Alba Berlin-Anadolu Efes maç sonucu: 63-90

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Alba Berlin'e konuk oldu. Temsilcimiz mücadeleyi 63-90 kazandı ve üçüncü galibiyetini elde etti. Anadolu Efes, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı.

11 Kasım 2021, Perşembe 01:06 Son Güncelleme:
- A +
ÖZET Alba Berlin-Anadolu Efes maç sonucu: 63-90

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında Alba Berlin'e konuk oldu. Temsilcimiz mücadeleyi 63-90 kazandı ve üçüncü galibiyetini elde etti.

Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...