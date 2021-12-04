ÖZET | Alanyaspor - Sivasspor maç sonucu: 0-1

Aytemiz Alanyaspor 'la Sivasspor Süper Lig 'de 15. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Okulları Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Sivasspor ikinci yarıda bulduğu tek golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı bildi.

Maçın tek golünü Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin 53. dakikada kaydetti.

Alanyaspor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, Sivasspor'da Hatayspor galibiyetinin ardından üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar...

7. dakikada Fajr'ın sağ kanada gönderdiği topu alan Pedro Henrique, içeriye doğru kat ederek şutunu attı. Top yandan auta gitti.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, içeriye doğru kat ettikten sonra ters ayağıyla şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunu attı, ancak top savunmadan geri döndü.

37. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Gradel, Juanfran'dan sıyrıldıktan sonra topu sert bir şekilde kale alanına gönderdi, ancak orada topa kimse dokunamadı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Fajr'ın sol kanada gönderdiği topu alan Gradel, iki rakibinden sıyrılarak içeriye girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kaleci Serkan'ı yanıltsa da tecrübeli kaleci köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

GOOOL 53. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Gradel'in pasında ceza sahası çaprazında topu kontrol eden Kerem Atakan Kesgin'in sert şutunda top filelere gitti. 0-1

68. dakikada Fajr’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında c Hakan Arslan’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel’in şutu yandan dışarı çıktı.

85. dakikada Tetah’a yaptığı faulün ardından Uğur Çiftçi, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba’nın arka direğe ortasında Efecan Karaca’nın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.Alanyaspor-Sivasspor 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou

Sivasspor: Ali Şaşal, Dimitrios, Samba, Uğur, Cofie, Kerem, Fayçal, Max Gradel, Pedro Henrique, Yatabare.