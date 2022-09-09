(ÖZET) Alanyaspor-MKE Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig 'de 6. hafta heyecanı bugün başladı. Açılış maçında Alanyaspor , MKE Ankaragücü'nü sahasında ağırladı.

Francesco Farioli yönetiminde sezona galibiyetle başlayan ancak ardından 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi kazanarak kötü gidişata son vermek istiyordu. Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran ve takımı Ömer Erdoğan'a emanet eden Başkent temsilcisi ise geçen hafta büyük mücadele verip kaybettiği Beşiktaş sınavının ardından Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yeni bir ivme yakalamayı hedefliyordu.

Akdeniz ekibinin planı tuttu. İlk yarısından gol sesinin çıkmadığı mücadelede ikinci 45'te sevinçler art arda yaşandı. Dün Alanyaspor'a imza atan ve bugün ayağının tozuyla sahaya çıkan Ahmed Hassan 65'te Turuncu-Yeşilliler'i 1-0 öne geçirdi. 69'da Ankaragücü, Yasin Güreler ile beraberliği yakaladı.

Tam maç berabere bitiyor denirken, 87'de Efkan Bekiroğlu sahneye çıktı ve Alanyaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Akdeniz temsilcisi puanını 8 yaptı, Ankaragücü ise 1 puanla ligin dibinde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada Oğuz sol kanattan kale içerisine gönderdiği pası arka direkte Efecan'dan önce Ankaragücü’nden Yasin araya girerek kornere gönderdi.

15. dakikada Alanyaspor Eduardo orta alandan aldığı topla ceza sahasına girerek pasını Oğuz'a aktardı. Oğuz’un şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

18. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ariyibi'nin vuruşunu kaleci Runarsson çıkardı.

28. dakikada Pedrinhio'nun ara pasıyla buluşan Ariyibi'nin vuruşu az farkla auta gitti.

31. dakikada Oğuz'un pasıyla Doumbia, sol köşeden ceza sahasına girdi. Doumbia'dan önce Ankaragücü'nde Oğuz son anda topu kalecisine kazandırdı.

45+4. dakikada savunmadan hızlı çıkan Ankaragücü’nde Ariyibi'nin ceza sahasına havalandırdığı topa Pedrinhio istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

İlk yarı sona erdi.

57. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole izin vermedi.

65. dakikada son çizgiden Efecan'ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada Tolga Ciğerci'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler'in şutu yan direğe çarparak filelere gitti.

73. dakikada Zahid'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

87. dakikada sol kanattan Cavaleiro'nun arka direğe ortasında Efkan'ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşma sona erdi.

Alanyaspor-MKE Ankaragücü 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Oğuz, Efkan, Eduardo, Efecan, Doumbia

MKE Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Ariyibi, Ali Sowe