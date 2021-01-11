ÖZET | Alanyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1 - 2
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Alanyaspor 2-1 yendi ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Uzun süre 10 kişi oynayan Kasımpaşa bu galibiyetle 22 puana çıkarken Alanyaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti. Çağdaş Atan'ın ekibi 30 puanda kaldı ve zirvenin 5 puan uzağında kaldı
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Maçın ilk yarısında Hodzic ve Yusuf Erdoğan ile öne geçen Kasımpaşa, Haddadi'nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. Uzun süre eksik oynamasına rağmen galip gelen Fuat Çapa'nın ekibi 4 maç aradan sonra galip geldi. Alanyaspor ise bu sezon evinde ilk kez yenildi ve 30 puanla zirvenin gerisinde kaldı
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 77 Tayfur Bingöl), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 46 Berkan Kutlu), Salih Uçan (Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar), Efecan Karaca (Dk. 68 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Babacar, Bareiro
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Evren Eren Elmalı, Aytaç Kara, Sadiku, Varga (Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan, Thelin (Dk. 84 Furkan Külekçi), Hodzic (Dk. 77 Anıl Koç)
Goller: Dk. 22 Hodzic, Dk. 33 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 39 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 25 Hadadi (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 45 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Ramazan Köse (Kasımpaşa)
Maçtan dakikalar
5.dakikada Babacar kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti
7.dakikada ceza sahası yayında topu önünde bulan Salih şutunu çekti top savunmadan döndü
12.dakikada Bakasetas, ceza sahası dışından kaleyi denedi şutunu kaleci Ramazan Köse çıkardı
19.dakikada Kasımpaşa'nın yeni transferi Isaac Thelin şutunu çekti top dışarı gitti
GOL! 22.dakikada Kasımpaşa, Hodzic ile 1-0 öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahası dışından Hodzic vurdu savunmadan sekip yükseklik kazanan top kaleciyi geçip filelere gitti
KIRMIZI KART! 24.dakikada Kasımpaşa'da Haddadi yaptığı faul sonucu oyun dışında kaldı. Kasımpaşa 10 kişi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 31.dakikada Kasımpaşa'da Varga çıktı Mehmet Feyzi Yıldırım oyuna girdi
GOL! 33.dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın golüyle 2-0 öne geçti.
GOL! 40.dakikada Alanyaspor, Bakasetas'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi
42.dakikada Babacar çaprazdan vurdu kaleci Ramazan topu çıkardı
44.dakikada Alanyaspor'da Salih vurdu şutu auta gitti
SARI KART! 44.dakikada Alanyaspor'da Siopis sarı kart gördü
İlk yarıyı Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı
İkinci yarı başladı
50.dakikada Alanyaspor atağında Salih vurdu top savunmadan döndü
55.dakikada uygun durumda Bareiro vurdu ancak şutu dışarı gitti
DİREKTEN ÇIKTI! 62.dakikada Kasımpaşa'da Hodzic'in şutu direğe çarpıp çıktı
67.dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Ramazan çıkardı
75.dakikada Moubandje'nin şutu savunmadan döndü
SARI KART! 80.dakikada Kasımpaşa'dan kaleci Ramazan sarı kart gördü
89.dakikada Babacar kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti
Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri şöyleydi
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar
Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Eren, Sadiku, Aytaç, Varga, Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic.