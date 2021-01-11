ÖZET | Alanyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1 - 2

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Maçın ilk yarısında Hodzic ve Yusuf Erdoğan ile öne geçen Kasımpaşa, Haddadi'nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. Uzun süre eksik oynamasına rağmen galip gelen Fuat Çapa'nın ekibi 4 maç aradan sonra galip geldi. Alanyaspor ise bu sezon evinde ilk kez yenildi ve 30 puanla zirvenin gerisinde kaldı





SÜPER LİG PUAN DURUMU

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 77 Tayfur Bingöl), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 46 Berkan Kutlu), Salih Uçan (Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar), Efecan Karaca (Dk. 68 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Babacar, Bareiro

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Evren Eren Elmalı, Aytaç Kara, Sadiku, Varga (Dk. 32 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan, Thelin (Dk. 84 Furkan Külekçi), Hodzic (Dk. 77 Anıl Koç)

Goller: Dk. 22 Hodzic, Dk. 33 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 39 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 25 Hadadi (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 86 Ramazan Köse (Kasımpaşa)





Maçtan dakikalar

5.dakikada Babacar kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti

7.dakikada ceza sahası yayında topu önünde bulan Salih şutunu çekti top savunmadan döndü

12.dakikada Bakasetas, ceza sahası dışından kaleyi denedi şutunu kaleci Ramazan Köse çıkardı

19.dakikada Kasımpaşa'nın yeni transferi Isaac Thelin şutunu çekti top dışarı gitti

GOL! 22.dakikada Kasımpaşa, Hodzic ile 1-0 öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahası dışından Hodzic vurdu savunmadan sekip yükseklik kazanan top kaleciyi geçip filelere gitti

KIRMIZI KART! 24.dakikada Kasımpaşa'da Haddadi yaptığı faul sonucu oyun dışında kaldı. Kasımpaşa 10 kişi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 31.dakikada Kasımpaşa'da Varga çıktı Mehmet Feyzi Yıldırım oyuna girdi

GOL! 33.dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'ın golüyle 2-0 öne geçti.

GOL! 40.dakikada Alanyaspor, Bakasetas'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi

42.dakikada Babacar çaprazdan vurdu kaleci Ramazan topu çıkardı

44.dakikada Alanyaspor'da Salih vurdu şutu auta gitti

SARI KART! 44.dakikada Alanyaspor'da Siopis sarı kart gördü

İlk yarıyı Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı

İkinci yarı başladı

50.dakikada Alanyaspor atağında Salih vurdu top savunmadan döndü

55.dakikada uygun durumda Bareiro vurdu ancak şutu dışarı gitti

DİREKTEN ÇIKTI! 62.dakikada Kasımpaşa'da Hodzic'in şutu direğe çarpıp çıktı

67.dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Ramazan çıkardı

75.dakikada Moubandje'nin şutu savunmadan döndü

SARI KART! 80.dakikada Kasımpaşa'dan kaleci Ramazan sarı kart gördü

89.dakikada Babacar kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti





Alanyaspor - Kasımpaşa maçı ilk 11'leri şöyleydi

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar

Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Haddadi, Brecka, Eren, Sadiku, Aytaç, Varga, Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic.











