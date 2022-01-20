(ÖZET) Alanyaspor - Hatayspor maç sonucu: 6-0

Alanyaspor ile Hatayspor, Süper Lig 'in 22. haftasında 3 puan için karşı karşıya geldi. Francesco Farioli yönetiminde çıktığı ilk maçta Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i ile berabere kalan ve ilk galibiyetini Altay karşısında alan Alanyaspor, Galatasaray galibiyetiyle moral depolayan Hatayspor'u perişan etti. Mücadeleye hızlı başlayan Turuncu-Yeşilliler 17'de Emre Akbaba ve 31'de Wilson Eduardo'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda ise Bordo-Beyazlılar için kâbus gibi anlar yaşandı, Alanyaspor gol oldu yağdı! 59'da Emre Akbaba farkı 3'e çıkartırken, 74'te yıldız futbolcu bir kez daha sahneye çıkıp, kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. 4-0'dan sonra Hatay oyun disiplininden iyice uzaklaşınca, 75'te oyuna giren Oğuz Aydın, 77 ve 80'de ağları sarsıp maçın skorunu belirledi: 6-0.

Alanyaspor geçen sezon da rakibini yine evinde 6-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Öte yandan Hatayspor da ligin ilk yarısındaki maçta rakibini 5-0'la geçmişti. Bu sonuçla Turuncu-Yeşilliler iki maçlık galibiyet serisi yakalayıp puanını 35'e yükseltirken, ağır yenilgiyle sahadan ayrılan Hatayspor da 35 puanda kaldı.

MAÇ BAŞLADI

GOL | 17. dakikada Alanyaspor'da Borja'nın sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte Emre Akbaba'nın vuruşu ilk anda savunmadan dönse de ikinci vuruş şansında topu ağlara gönderdi: 1-0

GOL | Alanyaspor 31. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emre Akbaba klas hareketlerle topu Efecan'la buluşturdu. Tecrübeli futbolcu Efecan Karaca'nın ara pasında Wilson Eduardo düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

İLK YARI | Alanyaspor, üstün oynadığı ilk yarıyı Hatayspor karşısında 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

GOL | 59. dakikada fark 3'e çıktı. Sağ kanattan Davidson hızlıca içeri doğru hareketlenirken şutunu çekti, top kaleci Abdullah'tan sekip Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Emre vuruşunda topu bir kez daha ağlara gönderdi: 3-0.

GOL | Emre Akbaba'dan hat-trick... 74. dakikada savunma arkasına sarkan Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları sarstı ve kendisinin 3., takımının 4. golünü attı.

GOL | Fark 5'e çıktı! Hızlı gelişen Alanya atağında sağ kanattan Candeias içeriye yerden bir orta yaptı, arka direkteki Oğuz Aydın topu filelere gönderdi: 5-0.

GOL | 75'te oyuna giren Oğuz Aydın 80'de ikinci golünü attı... Candeias bu kez ayağının dışıyla Oğuz'u gördü, başarılı futbolcu şık vuruşla kaleci Abdullah'ı avladı: 6-0.

Alanyaspor - Hatayspor ilk 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Eduardo, Borja, Efkan, Novais, Emre, Efecan, Furkan Davidson

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Saba, Dylan, Mame Diouf