ÖZET | Alanyaspor-Göztepe maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe 'yi konuk etti.

6. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Kadzior’un şutunu kaleci kontrol etti.

21. dakikada Alanyaspor, Adam Bareiro ile golü ancak VAR incelemesi sonrasında Alanyaspor'un golü iptal edildi.

43. dakikada Göztepe, Fatih Aksoy'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Alanyaspor, Georgios Tzavellas'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı.

Göztepe'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Alanyaspor'un kazanamama serisi 4 maça çıktı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU