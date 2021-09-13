ÖZET | Alanyaspor - Giresunspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'de 4. hafta heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Son iki maçında sahadan kötü sonuçlarla ayrılan ve Çağdaş Atan'la yolları ayırdıktan sonra Bülent Korkmaz'ı göreve getiren Alanyaspor , yeni teknik direktörü ile ilk maçını kazanmayı başardı. Awaziem'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Alanyaspor böylece puanını 6 yaptı. Ligin yeni takımı Giresunspor ise 4.hafta sonunda puan alamadı ve rakiplerine gol atmayı başaramadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN HEMEN TIKLA

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı, Umut (Dk. 84 Erkan), Famara (Dk. 75 Babacar), Awaziem, Nemanja, Fatih Aksoy, Candeias (Dk. 55 Eduardo), Emre Akbaba, Juanfran (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Borja, Davidson

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki Yavru, Jeoy Pelupessy (Dk. 46 Traore), Serginho, Doukara (Dk. 67 Balde), Aziz (Dk. 86 Emre Taşdemir), Diabate, Bacelar (Dk 24. Diarra), Flavio, Perez, Suleymanov (Dk. 46 Umut Nayir)

GOL: Dk. 8 Awaziem (A.Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Davidson, Serkan, Nemanja (A.Alanyaspor) - Serginho, Perez, Aziz, Umut (GZT Girensunspor)





Maçtan dakikalar

GOL! 8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Davidson, ceza sahası dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktada yerde kaldı. Faul sonrası Emre Akbaba’nın ceza sahası içine ortasında Awaziem topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran’ın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Emre Akbaba kafayı vururken, top az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen GZT Giresunspor atağında Zeki Yavru, yakınındaki Suleymanov’a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

49.dakikada bu kez Emre Akbaba kaleyi denedi ancak top dışarı gitti

73.dakikada ceza sahası dışından Serginho vurdu kaleci Serkan şutunu çıkarmayı başardı

76.dakikada Umut Nayir kaleyi denedi ancak top dışarı gitti

81.dakikada Giresunspor etkili geldi. Sol kanattan gelen ortaya Fousseni Diabate kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Serkan Kırıntılı son anda çıkarmayı başardı.

Maçı Alanyaspor 1-0 galip tamamladı.





Alanyaspor - Giresunspor maçı ilk 11'leri...

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Awaziem, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Diedhiou, Davidson

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Douglas, Alexis, Aziz, Flavio, Pelupessy, Serginho, Suleymanov, Diabate, Doukara