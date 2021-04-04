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ÖZET | Alanyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Gençlerbirliği, Özcan Bizati ile çıktığı 3. maçını da kazandı ve puanını 30'a yükseltti.

04 Nisan 2021, Pazar 15:58 Son Güncelleme:
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ÖZET | Alanyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 32. haftasında Alanyaspor , sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

8. dakikada Gençlerbirliği, Mattias Johansson'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

17. dakikada Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt’te kaldı.

37. dakikada Alanyaspor, Berkan Kutlu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

82. dakikada Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Gençlerbirliği, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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