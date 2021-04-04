ÖZET | Alanyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 32. haftasında Alanyaspor , sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
8. dakikada Gençlerbirliği, Mattias Johansson'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
17. dakikada Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt’te kaldı.
37. dakikada Alanyaspor, Berkan Kutlu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
82. dakikada Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Gençlerbirliği, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.