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ÖZET | Alanyaspor - Gaziantep maç sonucu: 3-0

Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa şansını son haftaya bıraktı. Akdeniz ekibinin gollerini Famara, Eduardo ve Candeias kaydetti. Alanyaspor'da 54. dakikada Cristian Borja kırmızı kart gördü.

15 Mayıs 2022, Pazar 18:23 Son Güncelleme:
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ÖZET | Alanyaspor - Gaziantep maç sonucu: 3-0

Alanyaspor , Süper Lig 'in 37. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 4. sıra umutlarını koruyan Alanya, evinde fire vermek istemedi. Ligde bir iddiası kalmayan Gaziantep ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yaptı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Alanyaspor'da 54. dakikada Cristian Borja kırmızı kart gördü. Akdeniz ekibi 59. dakikada Famara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor 89. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Alanya 90. dakikada Candeias'ın golüyle durumu 3-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirleyen gol oldu. Bu galibiyet sonrası Alanyaspor, Başakşehir'in deplasmanda puan kaybetmesi sonrasında Avrupa şansını son haftaya bırakmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11' Ceza sahası dışında Emre Akbaba’nın pasıyla buluşan Borja, uzak mesafeden kaleye şut denedi. Borja’nın sert şutunu kaleci Mustafa Bozan iki hamlede kurtardı.

23' Sol köşede topu kapan Efecan Karaca pasını Diedhiou verdi. Direkt kaleyi düşünen Diedhiou’nun şutu kaleciden döndü.

25' Oğuz Aydın sağ köşeden açtığı ortaya karambolde Sagal vurdu. Sagal’ın vuruşunun filelerle buluşmasını Alanyaspor’da Umut Güneş kale önünde engelledi.

45' Mirza Cihan savunma arkasına gönderdiği pasıyla Figueiredo buluştu. Birkaç metre topu süren Figueiredo, Marafona’nın kalesinde uzaklaştığını fark ederek aşırtma şut denedi. Figueiredo’nun şutu az fakla dışarıya çıktı.

🔴 54' Alanyaspor'da Cristian Borja kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GOL | 59' Alanyaspor, Famara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ köşeden Efecan Karaca, Emre Akbaba ile paslaşarak korneri kullandı. Emre ceza sahasına ortasını gönderdi, arka direğe giden topa Famara dokundu ve takımını öne geçirdi.

GOL | 89' Akdeniz ekibi Eduardo'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Savunma arkasına sarkan Efecan Karaca, kaleciyi çalımladı, müsait pozisyondaki arkadaşı Eduardo'ya pasını gönderdi. Portekizli futbolcu topu filelere gönderdi.

GOL | 90' Alanyaspor bu golden yalnızca bir dakika sonra Candeias'ın golüyle durumu 3-0 yaptı. Efecan - Eduardo paslaşması sonrasında milli futbolcu Efecan Karaca sol köşede topla buluştu. Yerden ortasını ceza sahası yayına gönderdi. Candeias gelişine şutunu attı ve top sol köşeden filelerle buluştu.


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