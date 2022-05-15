ÖZET | Alanyaspor - Gaziantep maç sonucu: 3-0

Alanyaspor , Süper Lig 'in 37. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 4. sıra umutlarını koruyan Alanya, evinde fire vermek istemedi. Ligde bir iddiası kalmayan Gaziantep ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yaptı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Alanyaspor'da 54. dakikada Cristian Borja kırmızı kart gördü. Akdeniz ekibi 59. dakikada Famara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor 89. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Alanya 90. dakikada Candeias'ın golüyle durumu 3-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirleyen gol oldu. Bu galibiyet sonrası Alanyaspor, Başakşehir'in deplasmanda puan kaybetmesi sonrasında Avrupa şansını son haftaya bırakmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 11' Ceza sahası dışında Emre Akbaba’nın pasıyla buluşan Borja, uzak mesafeden kaleye şut denedi. Borja’nın sert şutunu kaleci Mustafa Bozan iki hamlede kurtardı.

⏱ 23' Sol köşede topu kapan Efecan Karaca pasını Diedhiou verdi. Direkt kaleyi düşünen Diedhiou’nun şutu kaleciden döndü.

⏱ 25' Oğuz Aydın sağ köşeden açtığı ortaya karambolde Sagal vurdu. Sagal’ın vuruşunun filelerle buluşmasını Alanyaspor’da Umut Güneş kale önünde engelledi.

⏱ 45' Mirza Cihan savunma arkasına gönderdiği pasıyla Figueiredo buluştu. Birkaç metre topu süren Figueiredo, Marafona’nın kalesinde uzaklaştığını fark ederek aşırtma şut denedi. Figueiredo’nun şutu az fakla dışarıya çıktı.

🔴 54' Alanyaspor'da Cristian Borja kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

⚽ GOL | 59' Alanyaspor, Famara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ köşeden Efecan Karaca, Emre Akbaba ile paslaşarak korneri kullandı. Emre ceza sahasına ortasını gönderdi, arka direğe giden topa Famara dokundu ve takımını öne geçirdi.

⚽ GOL | 89' Akdeniz ekibi Eduardo'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Savunma arkasına sarkan Efecan Karaca, kaleciyi çalımladı, müsait pozisyondaki arkadaşı Eduardo'ya pasını gönderdi. Portekizli futbolcu topu filelere gönderdi.

⚽ GOL | 90' Alanyaspor bu golden yalnızca bir dakika sonra Candeias'ın golüyle durumu 3-0 yaptı. Efecan - Eduardo paslaşması sonrasında milli futbolcu Efecan Karaca sol köşede topla buluştu. Yerden ortasını ceza sahası yayına gönderdi. Candeias gelişine şutunu attı ve top sol köşeden filelerle buluştu.



