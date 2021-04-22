ÖZET | Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-2

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadelede gülen taraf ev sahibi oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. ve 53. dakikalarda Mustafa Pektemek ile 45. dakikada Steven Caulker kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 6. ve 41. dakikalarda Muhammed Demir'den geldi.

Bu sonuçla Akdeniz temsilcisi puanını 55'e yükseltirken Gaziantep FK 51 puanda kaldı. Alanyaspor gelecek hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise evinde lige tutunma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Mücadele başladı.

Dakika 2: Alanyaspor, gole çok yaklaştı. Davidson'un sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

Dakika 6 GOL: Gelişen Gaziantep atağında Jefferson'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammed Demir şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Dakika 12: Alanyaspor mutlak golü kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Babacar, yakın mesafen meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

Dakika 18 GOL: Alanyaspor Mustafa Pektemek ile skorda dengeyi sağladı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Mustafa Pektemek net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Dakika 41 GOL: Gaziantep bir kez daha öne geçti. Top kaybı sonrası hızlı gelişen atakta Maxim'in pasıyla topla buluşan Muhammed Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Dakika 45+1 GOL: Alanyaspor Coulker'ın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Golün asistini Salih Uçan yaptı.

Dakika 45+2: Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Gelişen Alanyaspor atağında Salih Uçan'ın yaptığı ortada Berkan'ın kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

Dakika 53 GOL: Alanyaspor kullanılan serbest vuruşta 3-2 öne geçti. Salih Uçan'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Pektemek, kendisinin 2. takımının 3. golünü ağlara gönderdi. Salih Uçan maçtaki 3. asistini yaptı.

Dakika 90+7: Karşılaşma Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor - Gaziantep FK ilk 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Davidson, Babacar, Mustafa

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Maxim, Dicko, Muhammet Demir.