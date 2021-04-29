(ÖZET) Alanyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 38. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 43'te Gökhan Gönül'ün direkt kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Temponun bir an olsun düşmediği maçta ev sahibi Alanyaspor'un 3 topu direkten döndü. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin de birçok pozisyonda kalesinde devleşti.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Alanya'da 1 puan alan Fenerbahçe, 73 puana yükseldi. Haftayı 2. sırada tamamlayan Emre Belözoğlu'nun ekibi, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Alanyaspor ise 57 puanla 6. sırada yer aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Mert Hakan'ın pasına hareketlenen Valencia, sağ kanatta buluştuğu topu vakit kaybetmeden içeri çevirdi. Marafona, topu rahat bir şekilde kontrol etti.

5' Orta sahada topu kapan Siopis, sol kanattaki boşluğu görmedi, kendisi gitmek istedi. Kritik bir müdahale yapan Gökhan Gönül, Yunan oyuncudan topu çalmayı başardı.

6' Sol kanattan Caner'in ortasında ön direkte Tzavellas, Valencia'dan önce topa dokundu, Fenerbahçe korner kazandı. Caner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

9' Mustafa Pektemek'in pasına hareketlenen Davidson, Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu. Uzak köşeye vurmak isteyen Davidson'un plasesi, farklı şekilde auta çıktı.

12' Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek topu arka direğe aşırttı. Davidson, yakın mesafen kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

13' Mert Hakan Yandaş, uzaklardan şansını denedi, top çerçeveyi bulamadı.

17' Sol kanattan içeri kat eden Berkan Kutlu, açıyı bulur bulmaz şutunu attı, top farklı bir şekilde auta çıktı.

21' Sağ kanattan Mert Hakan'ın ceza sahasının sağına doğru havalandırdığı topa Pelkas hareketlendi. Yunan yıldız, gelişine bir vuruş denedi, istediği vuruşu yapamadı.

22' İki kalede de tehlikeli anlar yaşandı. Fenerbahçe'de Caner Erkin'in sol çaprazdan attığı şutu Marafona, güçlükle uzaklaştırdı, Alanyaspor atağı başladı. Savunmadan aldığı topla takımını hücuma çıkaran Efecan Karaca, sol kanattan koşu yapan Davidson'a pasını aktardı. Davidson'un içeriği çevirdiği top Fenerbahçe savunmasından döndü.

24' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ bekten bindiren Juanfran, boş durumdaki Salih'i gördü, 27 yaşındaki oyuncu gelişine şutunu attı. Top üst direkten sekip dışarıya gitti.

27' Hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, sağ kanattan hareketlenen Mesut Özil'i gördü. Özil'in tek pasına hareketlenen Valencia, Caulker'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi.

📺 28' Hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, sağ kanattan hareketlenen Mesut Özil'i gördü. Özil'in tek pasına hareketlenen Valencia, Caulker'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesinin ardından Valencia'nın ofsaytta olduğu tespit edildi. Penaltı iptal.

33' Sol koridoru etkili kullanan Caner Erkin, ceza sahasının önünde bulunan Valencia'a pasını aktardı, Ekvadorlu Ozan Tufan'a tek pas yaptı. Milli futbolcunun şutu az farkla auta çıktı.

35' Alanyaspor'un genç yıldızı Berkan Kutlu, bu sefer sağ ayağıyla şutunu attı, Harun Tekin son anda topu kornere çeldi. Salih'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül karşıladı.

38' Pelkas'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Ozan'ın şutu Caulker'dan döndü.

42' Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutu Caulker'dan döndü.

🔴 KIRMIZI KART | 43' Efecan'ın pasıyla Harun'la karşı karşıya kalan Davidson, Gökhan Gönül'ün yaptığı faulün ardından yerde kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan'a kırmızı kartını gösterdi. Pozisyonun ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından ofsayt olmadığı tespit edildi. Fenerbahçe, kalan dakikalarda 10 kişi oynayacak.

Gökhan Gönül, Ocak 2013'teki Elazığspor maçından bu yana Süper Lig'deki ilk kırmızı kartını gördü.

45+3' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Salih Uçan'ın yaptığı vuruş Fenerbahçe savunmasından döndü.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Alanya'da ikinci yarı başladı.

🔄 Fenerbahçe'de ikinci yarıda Mert Hakan'ın yerine Luiz Gustavo oyunda.

48' Ceza sahasının solunda topla buluşan Davidson'un sıfıra inip ön direğe yaptığı ortada top kaleci Harun'da kaldı.

49' Alanyaspor'un Yunan stoperi Tzavellas, Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' Efecan'ın indirdiği topa Mustafa yay içinden gelişine bir vuruş yapmak istedi, top farklı şekilde auta çıktı.

54' Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru kestiği topa Davidson gelişine bir vuruş yaptı, top çerçeveyi bulmadı.

61' Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Valencia'nın yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

62' Juanfran'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Mustafa topla buluştu. Ama topu kontrol etmeyi başaramadı.

🔄 64' Sakatlığını atlatan ve 8 maç sonrası formasına kavuşan Mesut Özil'in yerine Osayi Samuel oyunda.

64' Salih'in ara pasına hareketlenen Davidson, Ozan Tufan ile Harun'un arasından topu önüne aldı. Brezilyalı oyuncudan önce araya giren Ozan, topu uzaklaştırdı ve Alanyaspor net bir fırsatı değerlendiremedi.

67' Sağ koridoru çok etkili kullanan Juanfran, Berkan'ın pasıyla topla buluştu. Sağ çaprazdan yerden sert bir vuruş yapan İspanyol oyuncu, direği geçemedi.

🔄 71' Alanyaspor'da Berkan Kutlu, Osayi Samuel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Genç futbolcu, pozisyonun ardından yerini Efkan Bekiroğlu'na bıraktı.

74' Alanyaspor 3. kez direğe takıldı. Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından attığı sert şut direkten oyun alanına döndü. Seken topu Szalai uzaklaştırdı.

🔄 80' Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine Sinan Gümüş Oyunda. Alanyaspor'da ise Mustafa Pektemek'in yerine Bareiro, Efecan'ın yerine Kadzior oyuna dahil oldu.

87' Salih Uçan'ın ceza sahasının hemen önünden yaptığı sert şutu Harun Tekin güçlükle çeldi.

🔄 87' Alanyaspor'da Salih Uçan'ın yerine Umut Güneş, Davidson'un yerine Tayfur Bingöl oyunda.

🔄 90+2' Fenerbahçe'de Valencia'nın yerine Tisserand, Caner Erkin'in yerine Novak oyunda.

Yaşar Kemal Uğurlu son düdüğü çaldı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan (Dk. 71 Efkan), Efecan (Dk. 81 Damian), Salih (Dk. 86 Umut), Davidson (Dk. 86 Tayfur), Mustafa (Dk. 80 Adam)

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Atilla, Caner (Dk. 90+2 Novak), Ozan, Sosa, Mert Hakan (Dk. 46. Gustavo), Mesut Özil (Dk.64 Osai Samuel), Pelkas (Dk. 80 Sinan), Valencia (Dk. 90+2 Marcel Tisserand)

SARI KARTLAR: Tzavellas, Berkay, Efkan (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.43 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)