(ÖZET) Alanyaspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-2

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini geçen hafta Beşiktaş deplasmanında alan lider Aytemiz Alanyaspor 8. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile üç puan mücadelesi verdi. Erol Bulut'un öğrencileri, Rizespor'u 5-2'lik skorla geçti ve 3 puanı hanesine yazdırarak liderlikte iddiasını sürdürdü. Dün Trabzonspor maç fazlasıyla liderliği Akdeniz ekibinden devralmıştı. Bu galibiyetle Aytemiz Alanyaspor güçlü bir şekilde zirveyi devralmış oldu.

Son 3 haftadır Süper Lig'de kaybeden Çaykur Rizespor ise deplasmanda ağır bir yenildi alarak kötü gidişatını sürdürdü.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sol taraftan son çizgiye gelen Cisse topu içeri çevirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Fernandes ceza sahasındaki Bakasetas'ı gördü ancak savunma araya girerek Yunan futbolcuya vuruş izni vermedi.

16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun’un kafa vuruşu kaleci Gökhan’ın sağından geçerek ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Rizesporlu Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

29. dakikada soldan kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan’ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topa Cisse’nin şutu ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse’nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse’nin şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Alanyaspor’un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Onur topu arka direğe gönderdi. Defansın müdahalesiyle açılan topa Bakacetas gelişine sert vurdu ve top fileleri havalandırdı. 3-0

65. dakikadaki Rizespor atağında ceza sahasına giren Boldrin, Alanyasporlu Welinton’un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve maçı hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boldrin’in penaltı vuruşu kaleci Marafona’nın sağından ağlara gönderdi. 3-1

70. dakikada gelişen Alanyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda Onur topu kale önüne gönderdi. Ceza sahasında bulunan Fernandes’in kafa vuruşu rakip oyuncunun da kafasına çarparak yön değiştirdi ve ağları havalandırdı. 4-1

72. dakikada Rizespor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin, ceza sahasının gerisinden direkt kaleye vurdu. Defansı geçen top kaleci Marafona’nın uzanmasına rağmen ağlarla buluştu. 4-2

75. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse rakibinden sıyrılarak vurduğu sert şut filelerle buluştu. 5-2

Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve mücadele ev sahibi takımın 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Ceyhun Gülselam xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Junior Fernandes xx, Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xx (Djalma Campos dk. 76 xx), Onur Bulut xx, Efecan Karaca xx (Musa Çağıran dk. 83 x), Papiss Cisse xxx (Yacine Bammou dk. 88 ?)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Steven Caulker, Baiano, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Veysel Ünal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Orhan Ovacıklı xx, Montassar Talbi xx, Mohamed Abarhoun xx, Dario Melnjak xx, Fernando Boldrin xx, Dimitrios Chatziisaias xx, Yan Sasse xx (Barış Alıcı dk. 57 x), Abdullah Durak xx, Ismael Diomande xx, Braian Samudio xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 79 ?)

Yedekler: Tarık Çetin, Burak Albayrak, Yusuf Acer, Mykola Morozyuk, Amedej Vetrih, Atakan Akkaynak, Nill De Pauw, Aminu Umar

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Ceyhun (dk.16), Cisse (dk. 29) Bakasetas (dk. 51) Fernandes (dk. 70) (Aytemiz Alanyaspor), Boldrin (dk. 65 ve 72) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Samudio (Çaykur Rizespor)

Maçın 11'ler'i...

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Talbi, Abarhoun, Orhan, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Yan Sasse, Samudio, Boldrin