ÖZET | Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 2 - 1

Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’yı yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 kaybetti. Sergen Yalçın eski yardımcısı Çağdaş Atan'ın takımına karışı kaybetti ve zirvenin gerisinde kaldı. Evinde namağlup devam eden Alanyaspor ise lig tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı yenerken 26 puanla zirvede yer aldı













Maçtan notlar

2.dakikada sağ kanattan Juanfran geldi ortasını Beşiktaş savunma uzaklaştırdı

7.dakikada sol kanattan gelen ortaya Atiba kafayı vurdu top dışarı gitti

9.dakikada uzak mesafeden Siopis vurdu top farklı biçimde dışarı gitti

11.dakikada ceza sahası dışından Berkan vurdu şutu savunmadan sekip dışarı gitti

19.dakikada Davidson ceza sahasına girmeden önce yerde kaldı ve pozisyon sonrası kısa süreli sakatlık yaşadı

21.dakikada sağ çaprazda topu alan Davidson yerden vurdu şutu savunmadan geri geldi

PENALTI! 26.dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa Ghezzal elle oynama ihlali yapınca hakem VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verdi

GOL! 27.dakikada Bakasetas penaltıdan golü attı

29.dakikada Alanyaspor yine etkili geldi. Davidson'un pasıyla çizgiye kadar inen Tayfur Bingol kale sahasına çevirmek istedi ancak pası dışarı gitti

NET FIRSAT! 32.dakikada Ghezzal kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden şutunu çekti ancak Marafona topu çıkardı

SARI KART! 35.dakikada Rosier rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Rosier böylece cezalı duruma düştü





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NET FIRSAT! 37.dakikada ileride kalan stoper Caulker uygun durumda topu aldı kaleye sert vurdu şutu üstten auta gitti

ÖNEMLİ POZİSYON! 42.dakikada ceza sahasında uygun durumda Tayfur kafayı vurdu top az farkla auta gitti

45.dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Tzavellas kullandı, savunmanın uzaklaştırdığı topa Juanfran bekletmeden vurdu şutu Utku'da kaldı

İlk yarıyı Alanyaspor 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta Rosier ve Larin çıktı, N'Koudou ve Mensah girdi

51.dakikada sol kanattan gelen N'Koudou yerden tehlikeli bir orta yaptı ancak kaleci son anda çıkardı

54.dakikada sağ kanattan Ghezzal arka direğe ortaladı N'Koudou son anda hamle yaptı ancak çevirdi top auta gitti

SARI KART! 54.dakikada Alanyaspor'dan Babacar rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 56.dakikada Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

AZ FARKLA KAÇTI! 58.dakikada Ghezzal uygun durumda frikik kullandı şutu az farkla auta gitti

61.dakikada sol kanattan N'Koudou geldi ortasını yaptı ancak top takım arkadaşlarına ulaşmadı

64.dakikada sol kanattan Rıdvan geldi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

65.dakikada bir anda topu önünde bulun Atiba yerden sert vurdu şutu auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Adam Bareiro çıktı yerine Mustafa Pektemek girdi

68.dakikada sol kanattan topu taşıyan Tayfur Bingöl sert vurdu kaleci Utku son anda çıkardı

SARI KART! 70.dakikada Ghezzal, hava topu mücadelesinde rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

74.dakikada Babacar sağ kanattan kaçtı uygun durumda ortaladı ama Welinton son anda topu kaleci Utku'ya kazandırdı

TEHLİKELİ NOKTADAN FRİKİK! 76.dakikada Alanyaspor kaleyi karşıdan gören yerden serbest vuruş kazandı

DİREKTEN DÖNDÜ! 77.dakikada Bakasetas frikikten sert vurdu top direkten geri geldi

78.dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Pektemek çaprazdan vurdu top kalecide kaldı

GOL! 79.dakikada Alanyaspor Bakasetas'ın golüyle 2-0 öne geçti

KIRMIZI KART! 82.dakikada Babacar rakibinin yüzüne vurunca ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş'ta Ghezzal ve Atiba çıktı, Oğuzhan ve Güven girdi

NET FIRSAT! 85.dakikada Güven Yalçın kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak yavaş şutun Marafona kurtardı

PENALTI! 89.dakikada Beşiktaş'ın Güven Yalçın'ın düşürülmesi sonucu penaltı kazandı

GOL! 90.dakikada Aboubakar penaltıdan farkı 1'e indirdi. 2-1

90+2.dakikada uygun durumda Mensah sol ayağıyla vurdu şutu az farkla auta gitti

















Maçtan Notlar

Süper Lig’in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki maçta ilk 11’de Bernard Mensah’ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N’Koudou’nun yerine de Cyle Larin’e görev verdi.

Beşiktaş’ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11’iyle çıktı.

Aytemiz Alanyaspor’da 3 değişiklik

Süper Lig’de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı. Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk

Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı. Göztepe maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy’un yerine Caulker, Ahmet Gülay’ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan’ın yerine de Davidson görev aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11’iyle çıktı.







