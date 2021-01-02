ÖZET | Alanyaspor - Başakşehir maç sonucu: 3-0

Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir Süper Lig'de 16. hafta maçında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım rakibini 3-0 yenerek yeniden liderliğe yükseldi.

Alanyaspor'un gollerini 19. dakikada Bareiro, 27. dakikada Francois Moubandje ve 83. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor maç fazlasıyla puanını 30 yaptı ve liderliğe yükseldi. Medipol Başakşehir ise 16 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir ise Erzurumspor'u konuk edecek.

LİDER DEĞİŞTİ! İŞTE YENİ PUAN DURUMU

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx (Fatih Aksoy dk. 81 ?), Steven Caulker xxx, Giorgos Tzavellas xx, Francois Moubandje xxx, Berkan Kutlu xx, Manolis Siopis xx (Umut Güneş dk. 86 ?), Efecan Karaca xxx (Tayfur Bingöl dk. 70 x), Anastasios Bakasetas xx, Davidson xx (Mustafa Pektemek dk. 86 ?), Adam Bareiro xxx (Salih Uçan dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael Da Silva xxx, Alexandu Epureanu xx, Cemali Sertel xx (Nacer Chadli dk. 46 x), Carlos Ponck xx (Berkay Özcan dk. 75 x), Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xxx, Okechukwu Azubuike xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 46 xx), Deniz Türüç xxx, Edin Visca xx, Enzo Crivelli xx (Danijel Aleksic dk. 75 x)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mehmet Topal

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Bakasetas (dk. 19), Francois Moubandje (dk. 21), Tayfur Bingöl (dk. 84) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Edin Visca, Rafael Da Silva (Başakşehir), Manolis Siopis, Marafona, Francois Moubandje (Alanyaspor)