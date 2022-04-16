ÖZET | Alanyaspor - Antalyaspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig 'in 33. haftası Antalya derbisine sahne oldu. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, muhteşem çıkışını Alanya deplasmanında da sürdürdü. Antalyaspor, Alanyaspor 'u 3-1 mağlup etti ve Süper Lig'de 6'da 6 yaptı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Haji Wright (17') ve Gökdeniz Bayrakdar (40' ve 58') attı. Alanyaspor'un tek golünde ise Famara Diedhiou'nin (78') imzası var.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Alanyaspor atağında orta sahada topu kapan Candeias hızla rakip sahaya sokuldu. Candeias’ın pasıyla buluşan Wilson hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan sert vurdu fakat kaleci Boffin topu kornere çeldi.

17. dakikada Fernando'nun kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Luiz'in indirdiği topu Haji filelere gönderdi. 0-1

24. dakikada Efecan’ın ara pasıyla topla buluşan Emre'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

40. dakikada Luiz'in sol çaprazından ortasında ceza sahası içinde Gökdeniz, topu kaleci Marafona’nın sağından filelere gönderdi: 0-2

58. dakikada ceza sahası içi solundan Adriano'nun pasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz Bayraktar, şutu ağlara gitti. 3-0

75. dakikada sağ kanattan Floranus'un ortasında arka direkte Güray Vural şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

78. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba rakiplerini geçerek pasını Tayfur Bingöl'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ise ceza sahası içinde Diedhiou topu ağlara gönderdi. 1-3

90. dakikada Umut Güneş'in ara pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutu üstten dışarı çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Awaziem xx, Borja xx (Erencan Yardımcı dk. 89 ?), Novais xx, Efecan Karaca xxx (Diedhiou dk. 71 xx), Efkan Bekiroğlu xx (Umut Güneş dk. 58 xx), Emre Akbaba xxx, Candeias xxx (Tayfur Bingöl dk. 58 xx), Eduardo xx (Oğuz Aydın dk. 58 xx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Eduardo, Fatih Aksoy, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Antalyaspor: Boffin xxx, Güray Vural xx, Kudriashov xxx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı xx (Floranus dk. 46 xx), Fernando xx, Hakan Özmert xxx (Ribeiro dk. 58 xx), Doğukan Sinik xx (Poli dk. 77 xx), Adriano xxx (Ndao dk. 46 xx), Gökdeniz Bayraktar xxx, Wright xxx (Pereira dk. 77 xx)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ghacha, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Alfans Groenendıjk

Goller: Wright (dk. 17), Gökdeniz Bayraktar (dk. 40 ve 58) (Antalyaspor), Diedhiou (dk. 78) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Güray Vural (Antalyaspor)

İHA