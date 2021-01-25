ÖZET | Alanyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 4 - 3

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, zorlandığı maçta Ankaragücü karşısında 4-3 kazanmayı başardı. İlk 28 dakika için 2-0 geriye düşen Alanyaspor, 62.dakikada Babacar ile skoru 3-2 yapmıştı. Bu golden 3 dakika sonra Ankaragücü yine skoru eşitledi. Maçın sonucunu ise 79.dakikada Moubandje'nin golü belirledi

Bu sonuçla Alanyaspor 20 maç sonunda 34 puanla 5.sırada yer aldı. Ankaragücü ise 18 puanla 19.sırada yer aldı

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