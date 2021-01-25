ÖZET | Alanyaspor - Ankaragücü maç sonucu: 4 - 3
Süper Lig'in ilk yarısının son hafta maçı çılgın bir mücadeleye sahne oldu. Ankaragücü 2-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 4-3 kaybetti. Toplam 7 golün olduğu ve bir çok pozisyonun yaşandığı mücadele yağış nedeniyle ağırlaşan zeminde oynandı
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, zorlandığı maçta Ankaragücü karşısında 4-3 kazanmayı başardı. İlk 28 dakika için 2-0 geriye düşen Alanyaspor, 62.dakikada Babacar ile skoru 3-2 yapmıştı. Bu golden 3 dakika sonra Ankaragücü yine skoru eşitledi. Maçın sonucunu ise 79.dakikada Moubandje'nin golü belirledi
Bu sonuçla Alanyaspor 20 maç sonunda 34 puanla 5.sırada yer aldı. Ankaragücü ise 18 puanla 19.sırada yer aldı