(ÖZET) Akhisarspor-Fenerbahçe maç sonucu: 3-0

Spor Toto Süper Lig’de 14 puanla düşme hattında bulunan Fenerbahçe, 1 puan gerisindeki Akhisarspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Akhisarspor oldu. Son 9 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan çıkamadı ve 3 puan hasretini sürdürdü.

Alınan bu sonuçla da Fenerbahçe 14 puanda kaldı ve Akhisarspor ile Erzurumspor'un gerisine düşerek 16. sırada yer aldı. Ev sahibi ekip de puanını 16 yaparak düşme potasından yukarıya adıma atmayı başardı ve rahat bir nefes aldı.

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Maçtan notlar

Henüz 3. dakikada Fenerbahçe tehlike yaratan taraf oldu. Savunmadan hızlı bir şekilde çıkan Sarı Lacivertli ekipte Mehmet Ekici, kaleyi tam cepheden gören bir yerden sert bir şekilde şutunu gönderdi. Rakibe de çarpan topu kaleci Fatih başarılı bir şekilde çıkardı.

Ekici etkili başladı

Maçın 6. dakikasında Fenerbahçe'nin rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta Mehmet Ekici doğrudan kaleyi denedi, yerden giden top kaleci Fatih'te kaldı.

Eljif Elmas'ın şutu az farkla gitti

Maçın 10. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu. Akhisarspor deplasmanına ilk 10 dakikalık kısımda Sarı Lacivertli ekip tehlikeli ataklar bulmayı başardı. Slimani'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Hasan Ali yerden ortaladı, boş durumdaki Eljif'in penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top üstten auta gitti. Genç futbolcu daha net bir vuruş yapsa tabelayı değiştirebilirdi.

Bokila tabelayı değiştirdi

Fenerbahçe maçın ilk bölümündeki etkisini yitirdi ve topu orta alanda tutmakta zorlanmaya başladı. Dakikalar 26'yı gösterdiğinde sağ çaprazda topu alan Serginho ceza alanı dışından sert vurdu, yerden giden topu Harun sektirdi. Kale alanı içindeki Bokila topu tamamladı ve ağlara yolladı ve Akhisarspor skoru 1-0'a getirdi. Jeremy Bokila, Yeni Malatyaspor'un ardından Fenerbahçe ağlarını da sarsarak bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Maçın ilk sarı kartı 32. dakikada Akhisarspor'dan Barbosa'ya çıktı. Portekizli futbolcu Isla'ya yaptığı sert hareket sonrası kartla cezalandırıldı. Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı içindeki Isla vuruşunu yaptı, top çerçeveyi bulmadı.

Ekici yine tehlike yarattı

41. dakikada Fenerbahçe sol kanaattan serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici topun başına geçen isim oldu. Tecrübeli futbolcunun ortasında Fenerbahçeli hiç bir oyuncu dokunamadı. Sarı Lacivertli ekip adına tehlikeli bir pozisyon geride kaldı.

42'de Mehmet Ekici'nin uzaktan şutu farklı şekilde auta gitti. Sağ kanattaki Barış Alıcı ise 'Neden pas atmıyorsun?' diyerek takım arkadaşına serzenişte bulundu.

Maçın ilk yarısı 1-0 Akhisarspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına giderken bir hayli üzgün oldukları gözlendi.

Akhisarspor gole çok yaklaştı

49. dakikada Akhisarspor gole çok ama çok yaklaştı. İkinci yarıya Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Hücuma kalkaerken Aljif Elmas'ın kaptırdığı topta ev sahibi ekip hızlı hücuma kalktı. Onur Ayık ceza sahasına girerken kaleyi görür görmez sert bir şekilde şutunu yolladı. Top yan filelerde kaldı.

51'de Eljif Elmas'ın yine kaptırdığı top Fenerbahçe'ye atak olarak geri döndü. Akhisarspor'da bu kez pozisyona giren isim golün sahibi Bokila oldu. Tecrübeli futbolcunun şutu üstten farklı şekilde auta gitti.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Şener ortaladı, arka direkte bomboş durumdaki Isla'dan önce savunma ters bir vuruşla topu kornere yolladı.

Mücadelede dakikalar 54'ü gösterdiğinde Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından derinlemesine nefis pasına içerideki Slimani hareketlendi, onun dokunuşunda top yandan auta çıktı.

57'de Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Şener Özbayraklı yerine oyuna giren isim Benzia oldu. Şener'in oyundan çıkması ile Isla yerine sağ beke geçti.

Maçın 62. dakikasında Mehmet Ekici'nin şutunda savunmadan dönen topu Slimani geriye bıraktı, Hasan Ali'nin vuruşunda top kaleci Fatih'te kaldı.

Mücadelenin 68. dakikasında Josue sarı kart gören isim oldu. Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici yine denedi kaleyi. top yandan auta çıktı.

Akhisarspor'da art arda oyuncu değişiklikleri yaşandı. 69. dakikada takımının tek golünü kaydeden Bokila yerini Elvis Manu'ya bıraktı. 71'de Regattin'in Onur Ayık'ın yerine oyuna dahil oldu.

Akhisarspor savunması izin vermedi

73. dakikada Fenerbahçe yine kaleyi yokladı. Sarı Lacivertli ekip gole çok yaklaştı. Hasan Ali Kaldırım sol kanattan geldi topu rakibinden kurtardıktan sonra sağına çekti şutunda Akhisarspor savunması araya girdi. Dönen topta Mehmet Ekici'nin ceza sahası içinden şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

77. dakikada Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşti. Mehmet Topal yerine oyuna giren isim İsmail Köybaşı oldu.

Josue direğe takıldı

Maçın 78. dakikasında ev sahibi Akhisarspor direğe takıldı. Organize bir şekilde Fenerbahçe kalesine gelen Akigolar'da ceza sahası dışında topu alan Josue boşluğu bulur bulmaz şutunu gönderdi. Top direkten geri döndü.

Manu farkı 2'ye çıkardı

82. dakikada Elvis Manu farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Savunma arkasına gönderilen topu kafayla önüne alan Elvis Manu sol çaprazdan içeri sokuldu ve karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı.

87. dakikada Akhisarspor son oyuncu değişikliğini kullandı. Hélder yerine oyuna giren isim Kadir Keleş oldu.

Maçın 90+3. dakikasında oyuna sonradan giren Benzia sarı kart gördü.

90+5'te Reagttin skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Sağ kanattan içeri gönderilen top sonrası önünü boşaltan Regattin sol ayağının içiyle şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı. Golün santrası olmadan hakem Bülent Yıldırım maçı bitiren golü kaydetti. Böylece Akhisarspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 kazandı.

İşte 11'ler

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Josue, Barbosa, Onur, Bokila

Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Elif Elmas, Slimani

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Akhisarspor’a konuk olan Fenerbahçe’nin ilk 11’inde 1 değişiklik yapıldı.

Fenerbahçe’nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, ligde geride kalan hafta Kasımpaşa ile oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmanın başlangıç 11’inde 1 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena’nın yerine Şener Özbayraklı şans buldu. Şener Özbayraklı, ligde 2 maç aradan sonra ilk 11’de yer aldı.

Fenerbahçe takımı, müsabakaya 8 yedek oyuncu ile çıktı.

Akhisarspor’da 2 değişiklik

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor’da, 1-1 berabere kalınan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11’inde 2 değişiklik yapılması dikkati çekti.

Teknik direktör Cihat Arslan, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasına ilk 11’de başlayan isimlerden Aykut Çeviker ve Adrien Regattin’in yerine, Avdija Vrsajevic ve Jeremy Bokila’yı Fenerbahçe’ye karşı oynattı.

Geçen hafta ilk kez forma giydiği Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımının beraberlik golüne imza atan Jeremy Bokila, kendisine ilk 11’de şans buldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, müsabakayı birlikte takip etti.

İki takım futbolcuları sahaya, birlikte taşıdıkları, "Engelleri birlikte aşalım" yazılı pankartla çıktı.

Öte yandan, maçtan önce Fenerbahçe taraftarları arasında çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.