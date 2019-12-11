(ÖZET) Ajax - Valencia maç sonucu: 0 - 1

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Valencia adeta mucizeyi gerçekleştirdi ve geçen sezonun yarı finalisti Ajax'ı deplasmanda 1-01 mağlp ederek kendisi için gerekli olan tek sonucu almayı başardı.

Maçın 24. dakikasında Rodrigo İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da Ajax'ın müthiş baskısı sonuç vermedi. Uzatma dakikalarında ise Gabriel Paulista ile Tadic arasındaki sert tartışmada Paulista kırmızı, Tadic ise sarı kart gördü. Son dakikaları 10 kişi oynayan Valencia 3 puanı aldı ve Lille'i yenen Chelsea'yi de geride bırakarak 11 puanla grup lideri olmayı başardı.

İkinci tura kalması için beraberliğin de yettiği Ajax ise bu mağlubiyetle 10 puanda kalarak grubu 3. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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