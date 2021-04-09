(ÖZET) Ajax - Roma maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Ajax, Roma'yı konuk etti. Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Rus hakem Sergei Karasev'in yönettiği mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

39'da Davy Klaassen'in golüyle öne geçen Ajax, 53'te farkı 2'ye çıkarma fırsatını kullanamadı. Hollanda ekibinin Sırp 10 numarası Dusan Tadic, penaltıda ağları sarsmayı başaramadı.

57'de Lorenzo Pellegrini ile eşitliği yakalayan Roma'da 87'de sahneye çıkan Roger, skoru belirledi. Sahadan 2-1 galip ayrılan İtalyan ekibi, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.