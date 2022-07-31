(ÖZET) Ajax - PSV Eindhoven maç sonucu: 3-5

Hollanda Süper Kupası'nda Ajax ile PSV Eindhoven kozlarını paylaştı. Adeta gol düellosuna sahne olan maçta PSV Eindhoven, Ajax'ı 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan Ajax, 15. dakikada Bergwijn'in golü ile maçtaki dengeyi bozdu. PSV ise 32. dakikada Guus Til ile Ajax'a karşılık verirken, Hollandalı futbolcu 45+2. dakikada yeniden fileleri havalandırdı ve PSV devreye 2-1 önde girdi. 54. dakikada Ajax Antony'nin golüyle skora 2-2'ye getirirken PSV, 65. dakikada Gakpo ve 69. dakikada Guus Til'in golleri ile 4-2 öne geçti. Ajax, 72. dakikada Kudus ile farkı 1'e indirmiş olsa da 90+1. dakikada Xavi Simons maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Mücadelenin 78. dakikasında Ajax'tan Bassey kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte PSV 12. kez Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.



