ÖZET | Ajax - Midtjylland maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu mücadelesinde Ajax, Midtjylland Amsterdam'da Johan Cruijff Stadı'nda ağırladı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısına Hollanda temsilcisi fırtına gibi başladı ev Dusan Tadic2in 2 asistinde önce 47'de Ryan Jiro Gravenberch, daha sonra 49'da Noussair Mazraoui Ajax adına 2 farkı getiren golleri kaydettiler. 66'da David Neres Hollanda ekibi adına farkı 3'e çıkardı. 80'de Awer Bul Mabil Danimarka temsilcisi adına tek golü atan isim oldu ve maç 3-1 sona erdi.

Bu skorun ardından Ajax 7 puana ulaşırken Midtjylland ise bu hafat da 0 puanda kaldı.



