ÖZET | Ajax-Emmen:4-0

Hollanda 1. Ligi'nin 31. haftasında Ajax, Emmen'i konuk etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Amsterdam ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı ve sezonu şampiyon tamamladı.

4-0 biten karşılaşmada Ajax'a galibiyeti ve Şampiyonluğu getiren goller 10. dakikada Jurrien Maduro, 61. dakikada Sebastian Haller, 66. dakikada Devyne Rensch ve 74. dakikada Davy Klaassen'den geldi.

Ligdeki 35. şampiyonluğu

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten kırmızı beyazlılar, ligin bitimine 3 hafta kala maç fazlasıyla en yakın takipçisi PSV'ye 15 puan fark attı ve şampiyonluğunu ilan etti. Ajax tarihinde 35. kez bu mutluluğu yaşadı.