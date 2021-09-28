ÖZET Ajax-Beşiktaş maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş , deplasmanda karşılaştığı Ajax'a Berghuis ve Haller'in golleriyle 2-0mağlup oluren, Kenan Karaman'ın attığı bir gol ise hakemin skandal hatası sonrası iptal edildi. Sİyah-Beyazlılar'da Umut Meraş sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.

Maçtan önemli dakikalar

Ajax-Beşiktaş maçı başladı.

Henüz 35. saniyede Ajax'ta Tadic'in ceza sahası dışından şutu kaleci Ersin'de kaldı.

Batshuayi'nin şutu direkten döndü!

10.dakikada Beşiktaş, kendi yarı sahasından Can ile hızlı çıktı. Topla buluşan Kenan demarke durumda bulunan Batshuayi'yi gördü. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü!

Berghuis ile Ajax 1-0 öne geçti

17.dakikada gelişen Ajax atağında saol kanattan Beşiktaş yarı sahasına giren Gravenberch, topu ceza sahasına çevirdi ve Berghuis skoru 1-0 yaptı.

Ersin'den harika kurtarış

37. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında Haller topa dokundu. Ersin gole izin vermedi.

Tadic boş kaleye atamadı

38. dakikada sol kanattan yapılan ortada Umut'tan seken top Haller'de kaldı. Haller'in yerden arka direğe çıkarttığı topa Tadic dokundu. Top yandan auta gitti.

Haller skoru 2-0 yaptı

42. dakikada Berghuis'in sağ kanattan ortasında Haller ön direkte topa dokundu ve topu filelere gönderdi.

İlk yarı 2-0 sona ererken Beşiktaş'ın daha çok yarı alanında beklediği ve kontrataklarla gol aradığı görüldü.

İkinci yarıya Beşiktaş 2 oyuncu değişikliği yaparak başladı. Oğuzhan ve Gökhan Töre oyuna girerken Salih ve Rıdvan Yılmaz oyundan çıktı.

Ersin'den yine harika kurtarış

50.dakikada Tadic'in sol kanattan yaptığı ortaya yakın mesafeden haller kafa vuruşu yaptı ama Ersin mutlak gol pozisyonunu kurtardı.

Kenan'ın golü iptal edildi

63.dakikada Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Kenan'ın topu önüne alırken faul yaptığını işaret etti.

Haller yine tehlike yarattı

69.dakikada Tadic'in ortasında top Ersin'İide geçti ancak Haller'in kafa vuruşu direğin üzerinden auta gitti.

Ajax'ta Neres ve Klaasen oyuna girerken Antony ve Berghuis oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Umut Meraş'ın yerine genç oyuncu Berkay oyuna girdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmadı ve Ajax sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Ajax puanını 6 yaptı.

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Ajax-Beşiktaş 11'ler:

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Kenan, Salih, Can, Rıdvan, Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bugün TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş’ta tüm yük Batshuayi’nin sırtında

Ajax deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş’ta tüm yük, Batshuayi’nin sırtında olacak. Belçikalı golcü, hücum hattında ağırlığını maç boyu hissettirip takımını taşımaya çalışacak. Geri bölgeden yeterli desteği alamazsa bireysel yeteneklerini kullanmaktan başka çaresi yok.

Haller’e dikkat!

Fransız golcü, bu sezon 9 mücadelede rakip fileleri 9 kez sarstı. Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında elde ettikleri 5-1’lik farklı zafere 4 gollük katkı yaptı. Beşiktaş savunması, Haller’e karşı dikkatli olmak zorunda. 27 yaşındaki futbolcu, boş alan bulduğu an savunmada kırmızı alarm çalar!

Beşiktaş'ta sakatlık kâbusu

Süper Lig ’de oynadıkları Altay mücadelesinde birçok eksikle çıkması sebebiyle İzmir deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş , Hollanda ekibiyle yapacağı maç öncesinde de büyük sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları süren; Welinton, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira ve Cyle Larin ile Kovid-19 pozitif olan Javier Montero ve Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Güven Yalçın, kadroya dahil edilmedi.

Kartal’da hedef 14. zafer!

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 46. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu akşam 14. zafer peşinde olacak. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 44 gol bırakan Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 85 gol gördü.

Rakip Ajax’la 5. kapışma!

Siyah-Beyazlı ekip, bugünkü rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti. İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax’ın karşısına çıkan Siyah-Beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul’daki rövanşı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan takım, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.

Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor. Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa’da 4. maç

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı. Tek maç üzerinden İstanbul’da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a İstanbul’da 2-1 yenildi.

Son dönemde deplasmanda sıkıntılı

Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki son 9 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 8 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.

Beşiktaş, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan da 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Ajax karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 113. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 112 karşılaşmadan 27’sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 64 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 128 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 212 gol gördü.