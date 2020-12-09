ÖZET | Ajax - Atalanta maç sonucu: 0 - 1

Atalanta, Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Ajax'ı deplasmanda Luis Murile'in golüyle 1-0 yendi. Atalanta böylece puanını 11 yaptı ve ikinci sırada yer alıp bir üst tura çıktı. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Gasperini'nin takımı Atalanta, tarih yazamaya devam etti

Liverpool grupta 13 puanla zirvede yer alırken Ajax 7 puanla UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek