(ÖZET) AEK - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag’ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk oldu. Henüz 4. dakikada Livaja'nın golüyle geriye düşen Fırtına, maçı bırakmadı ve sahneye son haftaların formda ismi Ekuban çıktı. Karadeniz ekibi, Ekuban’ın 28, 44 ve 71'de attığı gollerle "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos’ta Trabzon’da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Trabzonspor’un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. maçında 4. golünü kaydetti. AEK filelerini 3 kez havalandıran bordo-mavili futbolcu, Sparta Prag ile oynanılan ilk maçta da 1 gol atmıştı. Ganalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk kez "hat-trick" yapmayı başardı.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde kazanılan 2 penaltı atışını da golle sonuçlandıramadı. Bordo-mavili takımın 3. eleme turu rövanşında Trabzon’da Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada Nwakaeme, AEK maçında da Sosa penaltı atışlarını değerlendiremedi.

Bileği bükülmüyor

Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1’lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür de yenilgi görmedi.

50. galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 128. karşılaşmasına Yunan ekibi karşısında çıkarken, 50. kez galip gelmeyi bildi. Avrupa’da çıktığı 33 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 45 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Spyros Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetti.

Maçın hemen başında geriye düştük. 4. dakikada sol kanattan tehlikeli gelen Helder Lopes, ceza sahasına ortasını gönderdi. Gelen topa tek vuruş yapan Livaja, Uğurcan'ı avladı ve AEK öne geçti. 1-0

7. dakikada Abdülkadir, kaleyi yokladı. Ceza sahasının hemen önünde AEK savunmasına zor anlar yaşatan genç yıldız, şutunu gönderdi. Kaleci Vargas, güçlükle topu önledi.

12. dakikada AEK tehlikeli geldi. Savunma arkasına kaçan Oliveira'nın sert şutu Uğurcan'da kaldı.

17. dakikada Trabzonspor, Ekuban'la gole çok yaklaştı. Kalabalıktan çıkan Nwakaeme, AEK savunmasının arkasına harika bir pas attı ve Ekuban topla buluştu. Açısını kaybeden Ekuban, şutunu attı, fakan kaleyi tutturamadı.

Penaltı kaçtı

22. dakikada Fırtına, penaltı kazandı. Nwakaeme'nin pasında AEK ceza sahasına giren Filip Novak, Vranjes'in müdahelesiyle yerde kalınca Alman hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa, topu direkten auta gönderdi.

GOOOOOL | 28. dakikada Ekuban, eşitliği getirdi. Sosa'nın kullandığı kornere iyi yükselen Nwakaeme, kafayı vurdu, top Novak'a doğru yöneldi. Çek futbolcunun içeri çevirdiği topa iyi vuran Ekuban, Yunan kaleciyi avladı, skoru 1-1'e getirdi.

GOOOOOL | 44'de öne geçtik. Sosa'nın ortasına muhteşem yükselen Ekuban, yine sahne aldı ve takımını öne geçirdi.

İlk 45 dakika, temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı

64. dakikada Sörloth, defansa takıldı. Ekuban'ın pasında AEK ceza sahasında topla buluştu. Pozisyonda ağır kalan Norveçli golcünün şutu, savunmadan geri döndü.

Ekuban'dan hat-trick

GOOOOOL | 70. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir'in muhteşem pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban, sert bir şut attı ve kaleci Barkas'ı çaresiz bıraktı.

77. dakikada Uğurcan harika çıkardı. Savunmadan seken topta arka direkte boş durumda kalan Krsticic'in sert şutunda Uğurcan, gole izin vermedi.

90 dakika sona erdi ve Trabzonspor, AEK'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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İLK 11'LER:

AEK: Barkas, Vranjes, Paulinho, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Verde, Simoes, Mantalos, Livaja, Nelson Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth