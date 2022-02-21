(ÖZET) Adanaspor - Erzurumspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile Erzurumspor, Yeni Adana Stadı'nda kozlarını paylaştı. 55'te Arvydas Novikovas ile öne geçen konuk takıma ev sahibi, 64'te Amadou Ciss ile yanıt verdi ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un Manisa FK'ya kaybettiği haftada ilk 2'ye yaklaşma yolunda fırsat tepen Erzurumspor, üst üste 3. beraberliği aldı. Erzurum, 2. sıradaki Ümraniyespor'un 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. 5 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 34 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada BB Erzurumspor hücumunda ceza yayının yaklaşık on metre gerisinde topla buluşan Novikovas topu penaltı noktasına doğru yükseltti. Emircan'ın gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Adanaspor hücumunda ceza yayında topla buluşan Ahmethan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmadan seken top penaltı noktasında Tetteh'in önünde kaldı. Ganalı oyuncunun sağ ayağıyla sol köşeye doğru yerden yaptığı sert vuruş az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada Adanaspor’da savunmadan gönderilen uzun topu rakip yarı alanın ilk metrelerindeki Ciss kafayla yay üzerindeki Tetteh'e çevirdi. Çabuk davranan Mustafa kayarak yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı

55. dakikada BB Erzurumspor kontratağında orta alanda topla buluşan Eren sol kanattaki Hasek'e pasını verdi. Çek oyuncunun bekletmeden topu ceza sahası sağ çaprazına koşu yapan Novikovas'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Novikovas güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada Tetteh'in topuk pasıyla ceza yayında topla buluşan Ciss ceza sahasına girdikten sonra topu önce soluna sonra sağına çekip yerden plase bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

85. dakikada Adanaspor hücumunda ceza yayına sokulan Eren Karadağ'ın sol ayağıyla sol köşeye doğru yaptığı sert vuruşu Jakub kurtardı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Erkan Akbulut xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Ulaş Zengin xx, Fıratcan Üzüm xx, Celil Yüksel xx (Efe Tatlı dk. 83 ?), Benasser xx, Kadir Keleş xx, Tetteh xx (Bruns dk. 76 x), Ciss xxx, Ahmethan xx (Eren dk. 66 xx)

Yedekler: Burak, Cem, Roche, Yiğithan, İbrahim

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan Ovacıklı xx, Mustafa Akbaş xx (Gökhan Kardeş dk 46 xx), Aykut Demir xx, Mücahit Albayrak xx, Estrela xx, Hasek xx (Malle dk. 79 x), Novikovas xx (Süleyman dk. 78 x), Emircan xx, Eren xx, Oltan xx (Gökhan Alsan dk. 46 xx)

Yedekler: Mehmet, Rıdvan, Shala, Alican, Eyüp, Yakup

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Ciss (dk. 64) (Adanaspor), Novikovas (dk. 55) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Kadir (Adanaspor), Novikovas (BB Erzurumspor)