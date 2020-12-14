ÖZET Adanaspor-Altay maç sonucu: 1-4

Yücel İldiz yönetimindeki Altay, evinde Adanaspor'u dağıttı: 4-1. 27'de Kappel'in ortasında ceza sahası içinde Paixao güzel bir kontrol ile golü attı: 0-1. 40'ta ceza sahası içinde Paixao'nun yerden pasında topla buluşan Kappel'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 48'de ceza yayı üzerinden Özgür'ün direkt kaleye vuruşunda Hakan Çinemre'den seken top ağlarla buluştu. 0-3. 78'de kaleci Cihan, Adanaspor'un ani gelişen atağında Celil'i ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Eren Keleş farkı 2'ye indirdi: 1-3. 90+5'te Altay'da Eren, son sözü söyledi. İzmir ekibi, zirve ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Adanaspor ise ateş hattından çıkamadı.