(ÖZET) Adanaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2-2

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetti. 4. dakikada Adana Demirspor Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Adanaspor, Ergin Keleş'in 55. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ergin, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Geriye düşmesinin ardından oyun üstünlüğünü eline alan Adana Demirspor, 90+4. dakikada Rangel ile golü buldu.

Büyük bir heyecana sahip olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Adanaspor 25 puanla 12. sırada yer aldı. Adana Demirspor ile rakiplerinin kazandığı haftada kritik 2 puanı kaybetti ve 38 puanla 4. basamakta kaldı.

63. kez karşı karşıya geldiler

Adanaspor ile Adana Demirspor, 63. kez karşı karşıya geldi. Kentin iki önemli takımı arasında geride kalan 63 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Adanaspor, rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1988-1989 sezonunda 3-0'lık skorla elde etti. Adana Demirspor ise 1995-1996'da turuncu-beyazlıları 5-1 yenmeyi başardı. Bu sezon TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada ise gol sesi çıkmadı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Utku Tunavelioğlu (xx), Anıl Usta (xx)

ADANASPOR: Kracic (xx) - İsmail (xx), Donkor (xx), Hakan (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Celil (xx) (Dk. 86 Furkan), Ergin (xxx), Atalay (xx) (Dk. 86 Hüseyin), Ahmethan (xx) (Dk. 63 Ömer xxx), Ozegovic (xx) (Dk. 90+2 Evren)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Süleyman (x) (Dk. 27 Tarık xx), Tayyip (xx), Rassoul (xx), Kaan (xx), İsmail (xx) (Dk. 45 Sinan (xx), Hasan (xxx) (Dk. 75 Rangel xxx), Traore (xx), Yunus (xx) (Dk. 75 Emircan), Pa Dibba (xx), Ezeh (xx) (Dk. 66 Berk x)

GOLLER: Dk. 55 Ergin Keleş, Dk. 75 Ömer Çiçek (Adanaspor) - Dk. 3 (P) Hasan Kılıç, Dk. 90+3 Rangel (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Donkor, Celil, Emircan (Adanaspor) - Rassoul, Pa Dibba, Hasan, Tarık (Adana Demirspor)