(ÖZET) Adana Demirspor - Ümraniyespor maç sonucu: 1-0

Adana Demirspor'la Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmek için sahaya çıktı. Ümraniyespor ise deplasmanda galibiyet aradı.

ERKEN GELEN GOL

Maça ev sahibi Adana Demirspor etkili başladı. Akdeniz ekibi 6. dakikada Rodrigues'in şık golüyle 1-0 öne geçti. Ndiaye yakınına gelen arkadaşı Rodrigues'e pasını attı. Fransız futbolcu yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunu gönderdi, yerden seken top kaleci Serkan Kırıntılı'yı şaşırttı ve top filelerle buluştu: 1-0.

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Rodrigues’in defans arkasına gönderdiği topta Akintola'nın aşırtma vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.

22. dakikada soldan Lenjani'nin ortasında ceza alanında topa yükselen Avounou'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.





Ümraniyespor 29. dakikada beraberliğe çok yaklaştı. Sağ kanattan Serkan Göksu'nun gönderdiği ortada ceza sahasında boş pozisyonda Avounou kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta çıktı.

Adana Demirspor 38. dakikada bir kez daha etkili geldi. Ndiaye pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues’in şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 1-0'lık Adana Demirspor üstünlüğü ile sona erdi.

ONYEKURU OFSAYDA TAKILDI

Adana Demirspor, 49. dakikada Onyekuru'nun golüyle durumu 2-0'a getirdi ancak kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

ÜMRANİYE FIRSATI KAÇIRDI

52. dakikada Ümraniyespor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çizgide Avounou yerden ortasını gönderdi. Kale çizgisi üzerinde 2 Ümraniyesporlu futbolcu topu ıskaladı ve İstanbul ekibi net pozisyonu gole çeviremedi.

67. dakikada Ümraniyespor'un Beşiktaş 'tan kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz yaklaşık 30 metreden şutunu attı ancak kaleci Ertaç yatarak topu kontrol etti. Bu şut aynı zamanda Ümraniyespor'un ilk isabetli şutu oldu.

Adana Demirspor, 74. dakikada net fırsatı gole çeviremedi. Yusuf Sarı topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içerisine girdi. Yerden penaltı noktasına gönderdiği topa penaltı noktası üzerinde Ndiaye müsait pozisyonda şutunu attı ancak net pozisyonu gole çeviremedi.

90+4. dakikada Ümraniyespor gole çok yaklaştı. Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği ortaya Umut Nayir'den önce Ertaç uzanarak topu çıkardı. Yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u Rodrigues'in tek golüyle 1-0 mağlup etti.











