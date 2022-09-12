(ÖZET) Adana Demirspor - Trabzonspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig 'in 6. hafta kapanış mücadelesi müthiş bir maça ev sahipliği yaptı. Adana Demirspor sahasında Trabzonspor 'u son dakikada Samet Akaydın'ın attığı golle 3-2 yendi. Bu skorla Bordo Mavili ekip son 7 resmi maçında sadece bir galibiyette kaldı ve kötü formunu sürdürdü. Bu sezona oldukça iyi bir giriş yapan ev sahibi Adana Demirspor ise taraftarının önünde aldığı bu kritik 3 puanla iyi gidişatını devam ettirdi.

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Maçtan dakikalar

Kevin Rodrigues'ten müthiş gol

GOL | Maçın 10. dakikasında Adana Demirspor, Rodrigues'in müthiş golüyle 1-0 öne geçti. Emre Akbaba'nın yerde kaldığı faulde serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues yaklaşık 30 metreden kaleci Uğurcan'ı mağlup etti. Adana Demirspor 1-0 öne geçti.

Zorunlu değişiklik

Mücadelenin 16. dakikasında golü atan Rodrigues sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Adana Demirspor'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşti ve sakatlanan yıldız futbolcunun yerine Abdurrahim Dursun oyuna giren isim oldu.

Penaltı ve gol

GOL | Maçın 37. dakikasında Trabzonspor, Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve maçta 1-1'lik eşitliği sağladı. Trabzonspor penaltı kazandı. Soldan Enis Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği topta Yaroslav Rakitskiy, Maxi Gomez'i düşürdü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Bakasetas, golden sonra talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan takım arkadaşı Dorukhan Toköz'ün formasını göstererek ona armağan etti.

Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve karşılıklı gollerin ardından ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hakemin devreyi bitiren düdüğü sonrası ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.

Trabzonspor maçın 2. yarısına oyuncu değişiklikleri yaparak başladı. Gbamin ile Enis Bardhi yerine oyuna giren isimler Abdülkadir Ömür ile Marek Hamsik oldu.

Ndiaye sahneye çıktı

GOL | Maçın 55. dakikasında Adana Demirspor, Badou Ndiaye'nin golüyle maçta yeniden üstünlüğü sağladı ve 2-1'lik skorla öne geçti. Sağdan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına taşıdığı topu bekletmeden Badou'ya bıraktı onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu. Badou Ndiaye, eski takımı Trabzonspor'a attığı golün ardından sevinmedi.

Maçta dakikalar 62'yi gösterdiğinde sağ kanattan Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Sarı yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşünerek oyuncuya sarı kartını gösterdi.

Adana Demirspor direğe takıldı

66. dakikada Adana Demirspor direğe takıldı. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Gökhan İnler şansını denedi top üst direkten dışarı gitti.

Gol iptal

Maçın 79. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Belhanda ceza sahası dışından çok şık bir gol attı ama hakem daha önce Belhanda dışında topa kimsenin dokunmadığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Umut Bozok skoru eşitledi

GOL | Maçın 84. dakikasında Trabzonspor, Umut Bozok'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Naci Ünüvar'ın topuk pasıyla yay üzerinde topla buluşan Umut Bozok ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Net fırsat kaçtı

89. dakikada Akintola sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top arka tarafa açıldı. O bölgede topu alan Fredrik Gulbrandsen ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı ama top yandan az farkla auta gitti.

Samet Akaydın hayat verdi

GOL | 90+4. dakikada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren gol Samet Akaydın'dan geldi. ağdan aldığı topu son çizgiye taşıyan Birkir Bjarnason ceza sahasına gönderdi. O bölgede düzgün bir vuruş yapan Samet Akaydın topu ağlara gönderdi.

Maç sona erdi. Adana Demirspor son dakikada bulduğu golle Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 13'e çıkardı. Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xxx, Rakitskiy xx, Rodrigues xx (dk. 16 Abdurrahim xx), Stambouli xx (Gökhan dk. 64 x), N’Diaye xx, Emre xx (Bjarnason dk. 81?), Yusuf xx (Akintola dk. 64 x), Belhanda xx, Onyekuru xx (Guldbrandsen dk. 81?)

Yedekler: Vedat, Semih, Assombalonga, İsmail, Dzyuba

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen xx, Bartra xx, Victor Hugo x, Eren xx, Gbamin x (Hamsik dk. 46 x), Bakasetas xx, Trezeguet xx (Naci dk. 81 ?), Umut xx, Bardhi xx (Abdulkadir dk. 46 x), Gomez x

Yedekler: Muhammet, Siopis, Denswil, Yusuf, Doğucan, Emrehan, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Rodrigues (dk. 10), N’Diaye (dk. 55), Samet (90+3) (Adana Demirspor), Bakasetas (dk.36 pen.), Umut (dk. 84) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Semih, Rakitskiy, Yusuf, Samet (Adana Demirspor), Gbamin, Bartra, Bardhi, Victor Hugo (Trabzonspor)