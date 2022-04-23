ÖZET | Adana Demirspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig 'in 34. haftasında lider Trabzonspor , deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Son 4 maçında kazanamayan Bordo-Mavili takım deplasmanda kazanarak şampiyonluk adına önemli bir adım atmak istedi. Ev sahibi Adana Demirspor ise Balotelli'nin yokluğunda sahasında Trabzonspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yaptı.

Karşılaşmaya bordo mavili ekip hızlı başladı ve 7. dakikada Bruno Peres'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor 12. dakikada Cornelius'un golüyle durumu 2-0 yaptı. Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarısına da etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, Djaniny'nin 61. dakikadaki golüyle durumu 3-0'a getirdi. Adana Demirspor, Vargas'ın 75. dakikada attığı frikik golüyle durumu 3-1 yaptı. 90+3'te Adana Demirspor Loic Remy ile penaltı kaçırdı. Maçın geriye kalan dakikalarında gol olmadı ve Trabzonspor, deplasmanda 3-1 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bordo mavililer, gelecek hafta evinde oynayacağı Antalyaspor maçından 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Maç öncesinde Adana Demirspor tribünleri koreografi şovu yaptı

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça Trabzonspor başladı.

⏱ 2' Trabzonspor penaltı kazandı. Simon Deli'nin Visca'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

❌ 4' Abdülkadir Ömür, penaltı atışını gole çeviremedi. Adana Demirspor kalecisi Muriç topu çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltının tekrarlanmasına karar verildi.

⚽ GOL | 7' Bu kez topun başına Bruno Peres geldi ve topu Muriç'in solundan filelere göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

⚽ GOL | 12' Bordo mavililer, Cornelius'un golüyle durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan Visca ceza sahasına ortasını gönderdi, Cornelius kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.

⏱ 17' Trabzonspor etkili geldi. Ceza sahası yayının üstünden Abdülkadir Ömür şutunu attı, Muriç soluna uzanarak gole izin vermedi.

⏱ 21' Bordo mavililer gole çok yaklaştı. Abdülkadir Ömür ceza sahası yayının önünde Visca'ya pasını gönderdi. Boşnak futbolcu topu alıp açısını bulduktan sonra şutunu atta top yandan az farkla auta çıktı.

⏱ 23' Adana Demirspor etkili geldi. Sol köşeden Simon Deli'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya Yunus Akgün kontrol edip şutunu attı, top Uğurcan'da kaldı.

⏱ 26' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanatta Kouassi topla birlikte ceza sahasına girdi, rakibini çalımlayıp geriye doğru pasını gönderdi. Abdülkadir önüne gelen topu şutunu attı ancak top auta çıktı.

⏱ 36' Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Yunus Akgün ceza sahası dışından seken topa gelişine şutunu attı ancak kaleci Uğurcan Çakır köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

⏱ 39' Adana Demirspor direğe takıldı. Sağ kanattan Akintola, Vitor Hugo'ya şık bir çalım atarak ceza sahasına girdi. Dışarıdaki arkadaşı Svensson'a pasını gönderdi. Norveçli futbolcu açı aradı ancak bulamayınca ceza sahası çizgisindeki Bjarnason'a pasını gönderdi. İzlandalı futbolcu şutunu attı ancak top direkten geri geldi.

⏱ 45+4' Maçı en 6 dakika uzatan Yaşar Kemal Uğurlu karşılaşmanın ilk yarısını bitirdi. Bu durum sonrasında futbolcular ve kulübelerden itiraz geldi. Sonrasında Uğurlu saatini kontrol ederek hata yaptığını belirtip oyuncuları geriye çağırdı. Maç 2 dakikada daha devam ettikten sonra ilk yarı tamamlandı.

⚽ GOL | 61' Trabzonspor, Djaniny'nin golüyle durumu 3-0'a getirdi. Bakasetas orta sahanın sol kanadından orta alana doğru Djaniny'ye pasını gönderdi. 31 yaşındaki forvet oyuncusu rakibini geçip Cornelius'a pasını gönderdi. Danimarkalı futbolcu tek pasla Djaniny'yi hareketlendirdi. Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunu attı Muriç gole izin vermedi. Dönen topu Djaniny tamamladı ve skor 3-0 oldu.

⚽ GOL | 75' Adana Demirspor, Vargas'ın frikik golüyle farkı 2'ye indirdi: 1-3.

⏱ 79' Adana Demirspor gole yaklaştı. Gökhan İnler yaklaşık 30 metreden şutunu çekti, top yandan auta çıktı.

⏱ 84' Adana Demirspor son dakikalarda baskısını artırdı. Sağ kanattan Svensson yerden ortasını gönderdi. Loic Remy gelişine şutunu attı top yandan az farkla auta gitti.



