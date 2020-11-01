(ÖZET) Adana Demirspor - Samsunspor maç sonucu: 1-1
TFF 1. Lig'de 7. haftanın maçı Adana'da oynadı. Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Adana Demirspor ile Samsunspor'un kapışması 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 14'e yükseltti.
TFF 1. Lig'de 7. haftanın en önemli maçında Adana Demirspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk hedefleyen iki takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresi 0-0 sona ererken, skor perdesini açan isim Guido Koçer oldu. 50. dakikada Burak Çalık'ın asistinde topu ağlara gönderen Guido, Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.
Golün ardından iki takım da karşılıklı ataklar bulurken, 85. dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Kerim Avcı'nın asistini gole çeviren Davide Lanzafame, skoru belirleyen isim oldu.
90 dakika 1-1 sona ererken, zirve hedefleyen iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından Adana Demirspor 14 puanla 3. sırada yer aldı. Aynı puanlı Samsunspor ise 4. sırada kendisine yer buldu.