(ÖZET) Adana Demirspor - Samsunspor maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig'de 7. haftanın en önemli maçında Adana Demirspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk hedefleyen iki takımın mücadelesinde puanlar paylaşıldı. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresi 0-0 sona ererken, skor perdesini açan isim Guido Koçer oldu. 50. dakikada Burak Çalık'ın asistinde topu ağlara gönderen Guido, Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından iki takım da karşılıklı ataklar bulurken, 85. dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Kerim Avcı'nın asistini gole çeviren Davide Lanzafame, skoru belirleyen isim oldu.

90 dakika 1-1 sona ererken, zirve hedefleyen iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonucun ardından Adana Demirspor 14 puanla 3. sırada yer aldı. Aynı puanlı Samsunspor ise 4. sırada kendisine yer buldu.