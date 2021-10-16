(ÖZET) Adana Demirspor-ÖK Yeni Malatyaspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'in 9. haftasında Adana Demirspor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 5 maçtır galip gelemeyen ÖK Yeni Malatyaspor yeni teknik direktörü Marius Sumudica yönetiminde çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u 36. dakikada Tetteh ve 55. dakikada Simon Deli'nin kendi kalesine attığı gol ile 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle ÖK Yeni Malatyaspor puanını 9'a yükseltti. Adana Demirspor ise 12 puanda kaldı.









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Maçtan dakikalar

2. dakika | ÖK Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Adem Büyük'ün pasında Tetteh kaleci ile karşı karşıya kaldı ama Adana Demirspor file bekçisi Ferhat'ı geçemedi.

5. dakika | Ev sahibi ekip atak geliştirdi. Stambouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten az farkla auta çıktı.

13. dakika | Adana Demirspor Yunus ile gole çok yaklaştı. Rassoul sol kanattan ceza sahasına girdi ve sağ tarafta Yunus'a pas attı, genç futbolcunun şutu ise üst direkte patladı.

19. dakika | Adana Demirspor Rassoul ile bir kez daha etkili geldi. Soldan ceza sahasına giren Rassoul topu ortaya çevirdi, Vargas'ın plasesinde top yandan auta gitti.

26. dakika | Yunus Akgün ceza sahasına girerken yerde kaldı ve Adana Demirspor tehlikeli bir noktadan serbest atış kazandı. Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

30. dakika | Adana Demirspor ataklarına devam ediyor. Balotelli'nin şutunu ÖK Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç çelmeyi başardı.

Tetteh sonunda golü buldu

GOL | ÖK Yeni Malatyaspor, 36. dakikada Tetteh'in bulduğu gol ile Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçti. Savunmadan seken top bir anda Tetteh'in önünde kaldı ve onun şutunda top ağlarla buluştu.

İlk yarı sona erdi | Mücadelenin ilk yarısı, ÖK Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Topu kendi ağlarına gönderdi

GOL | 55. dakikada Simon Deli kendi kalesine topu ağlara gönderdi ve ÖK Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Köşe atışı sonrasında oluşan karambolde Simon Deli topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi.

59. dakika | Adana Demirspor atak geliştirdi. Yunus'un şutunda Ertaç gole izin vermedi.

62. dakika | Adana Demirspor bu sefer de Balotelli ile kaleyi yokladı ancak kaleci Ertaç yine iyi bir refleksle köşeye giden topu çelmeyi başardı.

73. dakika | ÖK Yeni Malatyaspor'da Tetteh kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla uzaktan şansını denedi ama top Ferhat'ın ellerinde kaldı.

76. dakika | Balotelli'nin kullandığı frikikte top barajdan döndü.

90. dakika | Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Ezeh'in ceza sahası içinden şutu üstten auta gitti.

Maç sona erdi

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve ÖK Yeni Malatyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Adana Demirspor-ÖK Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Belhanda, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

Ö.K. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Ndong, Rayane Aabid, Mounir, Karim Hafez, Adem, Tetteh

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul (Dk. 84 Tarık Çamdal), Svensson (Dk. 84 Kaan Kanak), Stambouli (Dk. 69 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 69 Ezeh), Bjarnason (Dk. 46 Assombalonga), Belhanda, Vargas, Balotelli

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace Dos Santos, Haddadi, Aabid, Ndong, Chouiar (Dk. 90 2 Nshimirimana), Karim Hafez (Dk. 79 Mustafa Eskihellaç), Tetteh (Dk. 79 Bwalya), Adem Büyük (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 36 Tetteh, Dk. 55 Simon Deli (Kendi kalesine) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Yunus Akgün, Dk. 49 Castro (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 42 Ndong, Dk. 74 Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)