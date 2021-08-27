ÖZET | Adana Demirspor-Konyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor 'u konuk etti. Adana ekibi mücadelenin 59.dakikasında Assombalonga ile öne geçerken 83.dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle skor 1-1'e geldi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. İlk iki haftada 6 puan alan Konyaspor yine son 10 dakika içinde bulduğu golle yenilmezlik serisini sürdürdü.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

İddialı bir kadro kuran Adana Demirspor ise 3.haftada da galip gelemedi. İkinci yarıda oyundan çıkan yıldız oyuncu Balotelli ise bu karara tepki gösterdi.





Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Alper Ulusoy, Süleyman Özay, Kemal Yılmaz

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak (Dk. 90 4 Tarık Çamdal), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Svensson, Stambouli, Lucas Castro (Dk. 74 Sinan Kurt), Belhanda (Dk. 74 Bjarnason), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Vargas), Assombalonga, Balotelli (Dk. 56 Ezeh)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 90 Adil Demirbağ), Skubic, Soner Dikmen (Dk. 66 Rahmanovic), Hadziahmetovic, M’Poku (Dk. 46 Serdar Gürler), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 78 Erdon Daci), Bytyqi (Dk. 78 Michalak)

Goller: Dk. 59 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 83 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Serdar Gürler, Dk. 66 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 90+2 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)





Maçtan dakikalar

3. dakikada Lucas Castro’nun sol kanattan gönderdiği topa Sedat Şahintürk hareketlendi. Kaleci Sehic ceza sahası girişinde topu elle kontrol etti.

12. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Stambouli’nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Assombalonga’nın kale sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Sehic müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanatta Bytyqi’nin ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Balotelli’nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Sehic’te kaldı.

45. dakikada Balotell’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Sedat Şahintürk’ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

İlk yarı golsüz berabere bitti

İkinci yarı başladı

GOL! 59.dakikada Adana Demirspor, Assombalonga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen ortaya çok iyi yükselen Assombalonga kafayla golü attı.

61.dakikada Serdar Gürler'in ortasına Cikalleshi kafayı vurdu top direkten geri geldi

GOL İPTAL! 81.dakikada Assombalonga'nın pasında Vargas golü attı ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti.

GOL! 83.dakikada Konyaspor skoru eşitledi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı Abdülkerim Bardakçı vurdu ve golü attı.

Mücadele 1-1 berabere sona erdi





Adana Demirspor-Konyaspor maçı ilk 11'leri...

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Semih, Tayyib, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Sedat, Assombalonga, Balotelli

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Amir, Soner, M'Poku, Bytyqi, Endri, Cikalleshi











