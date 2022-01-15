(ÖZET) Adana Demirspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 21. haftasında Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u konuk etti.

17. dakika | Carole ceza sahasına girerken Muriqi'nin üzerinden aşırttı kaleye giden topu Samet Akaydın kornere çeldi. Kornerde Mustafa Pektemek kafa vuruşunu yaptı ancak yine kalecide kaldı

GOOOL | 26. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı golle Adana Demirspor 1-0 öne geçti.

34. dakika | Onur Bulut ceza sahasına girerken sert vurdu. Top kaleci Muriqi'de kaldı.

40. dakika | Yunus Akgün ceza sahası dışından çok sert vurdu. Adana Demirspor ikinci gole çok yaklaştı ancak Lung kornere çeldi.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakika | Cardoso’nun ortaladığı topa arka direkte Mustafa Pektemek hareketlendi ancak Adana Demirspor’da Samet öncesinde kafa vurarak topu kornere çeldi.

54. dakika | Ceza sahası içerisine giren Assombalonga’nın, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Lung meşin yuvarlağın sahibi oldu.

59. dakika | Kayserispor’da Carole’ün sol kanattan uzun kullandığı taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim gelişine vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakika | Adana Demirspor’un sol kanattan gelişen atağında Akintola’nın çaprazdan vuruşu kaleci Lung’da kaldı.

GOOOL | 87. dakikada Kayserispor, Carlos Mane'nni attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor ile Kayserispor, 1-1 berabere kaldı.