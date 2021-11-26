(ÖZET) Adana Demirspor - Kasımpaşa maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de son haftaların formda takımı Adana Demirspor, bu sezon istediği sonuçları alamayan Kasımpaşa ile karşılaştı. Karşılıklı gol pozisyonlarının bulunduğu mücadelede gol sesi çıkmadı. 0-0 biten mücadeleden iki ekipte birer puan ile ayrıldı

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kasımpaşa paunını 10'a yükseltirken, Adana Demirspor ise 20 puana yükseldi.

Maçın son anlarında sinirler gerildi. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olayların ardından Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu kırmızı kart gördü.

Maçtan dakikalar

⏱ 5' | Adana Demirspor atağında Yunus'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Assombalonga kafayı vurdu top kaleci Harun'da kaldı.

⏱ 8' | Adana Demirspor'un tehlikeli atağında Vargas'ın sert şutu üstten auta gitti.

⏱ 9' | Direkten döndü! Ev sahibi ekip etkili geldi. Vargas'ın şutu direkten döndü.

⏱ 22' | Kasımpaşa'da Hajradinovic'in rakip yarı alana gönderdiği uzun topu savunmada Samet, uzaklaştırdı.

⏱ 34' | Kasımpaşa etkili geldi. Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.

⏱ 42' | Stambouli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, top kaleci Harun'da kaldı.

⏱ 45' | Savunmadan seken topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top yandan auta çıktı

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

⏱ 50' | Adana Demirspor'un kullandığı kornerde Samet kafayı vurdu top üst direğe çarpıp auta gitti.

⏱ 54' | Kasımpaşa'nın hücumunda ceza sahası içerisinde Jörgensen'in kafa vuruşu, kaleci Muric'te kaldı.

⏱ 62' | Sağ kanattan Akintola'nın orta şut karşımı sert vuruşunda, kaleci Harun topu çelmeyi başardı.

⏱ 65' | Ceza sahası içinde topla buluşan Assombalonga, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yapmak üzereyken Bruma son anda araya girdi.

⏱ 67' | Adana Demirspor tehlikeli geldi. Ön direkte, Assombalonga'nın müsait pozisyondaki vuruşu yan ağlarda kaldı.

⏱ 80' | Doğucan'ın uzaktan sert vuruşu, savunmaya çarpıp kornere gitti.

⏱ 86' | Kasımpaşa Yusuf Erdoğan ile gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın çaprazdan şutu direğe çarpıp dışarı gitti.

⏱ 87' | Kasımpaşa bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut'un şutunda top kaleci Muric'in ayağına çarpıp kornere gitti.

KIRMIZI KART | İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olayların ardından Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu kırmızı kart gördü.

MAÇ SONUCU: Karşılaşma golsüz beraberlik ile sona erdi.