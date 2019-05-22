(ÖZET) Adana Demirspor - Hatayspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1'incı Lig'in Play-Off Yarı Final ilk maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş karşılaşması 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Nasıl tur atlarlar?
Kazanan ekip finalist olacak. 0-0’da maç uzayacak, gollü beraberliklerde Adana Demirspor tur atlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
15'inci dakikada Hatayspor atağında Selim sağ kanattan derine inerek ortasını yaptı. Ceza sahasında içinde topa yükselen Mirkan'ın kafa vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.
18'inci dakikada Adana Demirspor atağında Vedat hızla içeri kat ederek ara pasıyla Gladkyy'i gördü. Gladkyy'nin kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruş sonucu top Akın'ın kucağında kaldı.
25'inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında sağ kanattan rakiplerini geçerek ilerleyen Süleyman derine inerek ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Berk'in şutu kalecide kaldı.
33'üncü dakikada Adana Demirspor atağında Erdal sağdan topla ilerledi ve pasını Berk'e verdi. Berk'in etkisiz şutunda kaleci Akın topu rahatça kontrol etti.
48'inci dakikada sol kanattan Hatayspor'un kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasına inerek karambol sonucu Gökhan'ın önünde kaldı. Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak Çağlar'da kaldı.
59'uncu dakikada Hatayspor atağında Selim ver kaçla sağdan derine indi ve bekletmeden ceza sahasındaki Caner'i gördü. Caner'in gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlak kalenin üst direğine çarparak sahaya döndü.
82'nci dakikada Adana Demirspor'un soldan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Levent'in şutunda top çok az farkla üst direği sıyırarak dışarı çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), İbrahim Bozbey (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx)- Adil (xx), Traore (xx), Berk (xxx), Vedat (xx), Kaan (xx), Erdal (xx) (Dk.74 Levent x); Süleyman (xx), Semih (xx), Gladkyy (xx), Pote (xx), (Dk.53 Kage x)
HATAYSPOR: Akın (xx)- Kubilay (xx), Selim (xx), Gökhan (xx) (Dk.77 Korkishko x), Mesut (xx), Mirkan (xx) (Dk.84 Hamza x), Sadi (xx), Diallo (xx) (Dk.91 Nimaga ?), Yusuf (xx), Murat (xx), Caner (xx) SARI KARTLAR: Berk, Gladkyy (Adana Demirspor) - Yusuf, Korkishko (Hatayspor)