(ÖZET) Adana Demirspor-Göztepe maç sonucu: 7-0

Adana Demirspor, Süper Lig 'in 38. haftasında Göztepe 'yi konuk etti. Mavi Şimşekler adeta İzmir ekibine gol oldu yağdı. 5 maçtır kaybeden ve 52 puanla 11. sıraya gerileyen Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe karşısında şov yaparak sezonu galibiyetle kapattı.

Adana ekibi; İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin tam 5 gol attığı maçta Göz Göz'ü 7-0 devirdi. Mavi Şimşekler'in diğer iki sayısını Erhun Öztümer ve kendi kalesine Atakan Çankaya attı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 55 yaptı ve sezonu 9. sırada tamamladı. Göztepe ise 28 puanda kaldı ve 19. sırada ligi bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Adem Cinek ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

25' Sol kanattan Vargas topu yerden ceza alanı içindeki Mario Balotelli'ye gönderdi, tam bu sırada araya girmek isteyen Atakan Çankaya topu kendi ağlarına gönderdi: Adana Demirspor 1-0 önde.

GOL!

33' Yunus derin oynadı, Balotelli kaleci Arda'yla karşı karşıya kaldı ve sol köşeye yerden vurdu, skoru 2-0'a getirdi.

BİR GOL DAHA!

36' Vargas ortaladı, Balotelli şık bir kafa vuruşuyla farkı 3'e çıkarttı.

BALOTELLİ'DEN HAT-TRİCK!

44' Yine Yunus asisti yaptı, Balotelli ceza alanında sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve skor 4-0!

GÖZTEPE ŞOKTA, 5-0 OLDU!

45' Efe Can pası gönderdi, Mihojevic ayağının altından kaçırdı, Erhun araya girdi ve sol köşeye vurdu ilk yarının sonucunu belirledi: 5-0.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

BALOTELLİ COŞTU BİR KERE!

61' Sağ kanattan Akintola savunma arkasına sarktı, buluştuğu anda topu yerden altıpasa gönderdi, Balotelli tekte vurdu ve kendisinin dördüncü, Adana Demir'in 6. golünü kaydetti.

BALOTELLİ'DEN ÇOK ŞIK GOL!

70' İtalyan forvet ceza yayı sol tarafından çalımlarla geldi, Atakan'dan şık sıyrıldı ve ardından 'rabona' vuruşunu yaptı ve 5. golünü attı! Skor 7-0...

DİREK!

89' Göztepe gole yaklaştı... Efe Can ön direğe ortaladı, Kahraman kafayı vurdu top yan direkten döndü.!

90' Maçın sonuna +1 ekleniyor...

Karşılaşma sona erdi.

Adana Demirspor - Göztepe 11'ler:

Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Mustafa, Yunus, Erhun, Vargas, Balotelli

Göztepe: Arda, Kerim, Marko, Kahraman, Atakan, Berkan, Yalçın, Efe Can, Tijanic, Di Santo, Ege

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