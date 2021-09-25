(ÖZET) Adana Demirspor-Gaziantep FK maç sonucu: 4-0

Süper Lig 'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan dönen ve Vodafone Park'ta 1 puanı kapan Adana Demirspor, Gaziantep FK engelini de aştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Sarper Barış Saka'nın yönettiği 90 dakikayı Yunus Akgün, Steven Caulker (KK), Mario Balotelli ve Britt Assombalonga'nın golleriyle 4-0 önde tamamlayan Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler, puanını 9'a yükseltti, 11. sıraya yerleşti. 3 maç sonra kaybeden Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise 8 puanla 14. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' ..Ve zorlu mücadele maçın hakemi Sarper Barış Saka'nın düdüğüyle başlıyor.

3' Vargas ortaladı, Samet kafayla içeri çevirdi, Yunus Akgün müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla topu auta yolladı.

7' Oğuz Ceylan uzaklardan şansını denedi ancak etkisiz şut yandan dışarı çıktı.

GOL

12' Caulker çıkarken pas hatası yaptı. Topu kapan Stambouli, Vargas'a gönderdi. Vargas da Yunus Akgün'ü harika gördü. Genç kanat oyuncusu ise sert gelen topu iyi kontrol edip, ceza sahası içinde kaleci Günay'ı mağlup etmeyi başardı. Adana Demir 1-0 önde.

18' Balotelli ceza sahası içerisine gelen ortaya harika yükseldi, topu köşeye şık bir kafa vuruşuyla gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

23' Gaziantep FK gole çok yaklaştı! Sagal sol kanattan altıpas üzerine sert bir orta kesti, Figueiredo müsait pozisyonda topu yukardan auta gönderdi.

25' Balotelli bir kez daha golü attı ama yine ofsayta yakalandı. Sinan hızlıca orta alanı geçti ve topu Balotelli'ye gönderdi. İtalyan oyuncu, Günay'ın solundan fileleri sarstı ancak ofsayt nedeniyle gol sayılmadı.

34' Figueiredo uzaklardan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

36' Figueiredo, Adana Demirspor'u kontratağa kaldıran Vargas'ı çekerek, engelledi ve sarı karı kart gördü.

İlk yarı 1-0 Adana Demirspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı öncesinde Gaziantep FK'da Erol Bulut, Oğuz Ceylan'ı oyundan aldı, Stelios Kitsiou oyunda.

46' İkinci devre başladı.

57' Yunus Akgün süratli bir şekilde topu sürdü, ceza sahası sol çaprazındaki Balotelii'ye pasını gönderdi. Ancak İtalyan forvet topu şık kontrol etse de kötü bir vuruş yaptı, çerçeveyi bulamadı.

63' Adana Demirspor'da iki değişiklik. Golün kahramanları Vargas ve Yunus dışarda, Assombalonga ile Metehan Mimaroğlu sahada.

GOL |

65' Assombalonga soldan içeri çevirdi, Caulker'a çarpan top kale çizgisini geçti ve skor 2-0.

GOL |

78' Djilobodji'den kaptığı topla sağ kanattan içeri giren Assombalonga'nın yaptığı orta, Gaziantep FK savunmasından döndü. Seken topu kazanan Sinan Kurt, arka direkteki Balotelli'ye pasını aktardı. İtalyan forvet, net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Adana Demirspor, farkı 3'e çıkardı.

GOL |

62'de Matias Vargas'ın yerine oyuna giren Britt Assombalonga, penaltıdan attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

Sarper Barış Saka son düdüğü çaldı ve 90 dakika Adana Demirspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.