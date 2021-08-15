(ÖZET) Adana Demirspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun ilk haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Şampiyonluk hedefiyle lige giren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasmandan Mesut Özil'in 46. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve sezona moralli girdi. Sarı Lacivertli ekibin geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'dan kadrosuna kattığı Özil, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Adana deplasmanında atarken kritik 3 puanı takımına getiren isim oldu.

Tam 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Mavi Şimşekler ise sezona mağlubiyetle başladı. Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, önümüzdeki hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. Samet Aybaba'lı Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanında gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai, Akintola'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Balotelli'ye izin vermedi ve kritik bir müdahale yaparak tehlikeyi uzaklaştırdı.

6' Sağ kanattan çizgiye inen Akintola'nın ön direğe yaptığı ortada topu Szalai karşıladı.

10' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında orta sahada topla buluşan İrfan Can, sol kanattan bindiren Samatta'ya pasını aktardı. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Samatta, ceza sahasının dışındaki Luiz Gustavo'ya yerden topu gönderdi. Brezilyalı yıldızın gelişine yaptığı harika vuruşta şut direkten döndü. Fenerbahçeli futbolcular, topun çizgiyi geçtiği yönünde hakem Ali Şansalan'a itirazlarda bulunsalar da oyun devam etti.

16' İrfan Can'ın uzun pasına hareketlenen ve sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına kadar girdi, kale sahasına topu çevirdi. Svensson'un karşıladığı topu kontrol eden Samatta, boş durumda şut çekmekte ağır kaldı ve araya giren Rassoul, tehlikeyi önledi.

25' Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta seken top Akintola'nın önüne düştü. Yıldız kanat oyuncusu, topa dokunamadı.

28' Mesut Özil'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Samatta, arka direkte topa vurdu, kaleyi tutturamadı.

31' Fenerbahçe'de Tisserand, Kaan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32' Adana Demirspor tehlikeli geldi. Akdeniz ekibinin tecrübeli oyuncusu Castro, ceza sahasının önünde açısını bulur bulmaz şutunu attı. Altay Bayındır'ı geçen top direkten oyuna alanına döndü.

45+1' Mario Balotteli'nin sağ çaprazdan attığı müthiş şutu Altay Bayındır zorlukla çelmeyi başardı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Vitor Pereira, 2. yarıya 2 değişiklikle başladı. Samatta'nın yerine Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Serdar Aziz oyunda.

GOL | 46' Fenerbahçe, ikinci yarının ilk atağında golü buldu. Serdar Dursun'un harika pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can, boş durumda olan Mesut Özil'e topu doğru çevirdi. Yıldız solak, boş kaleye topu gönderdi ve Fenerbahçe, Adana deplasmanında öne geçti.

47' Adana Demirspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Akintola'nın sol kanattan yaptığı ortaya gelişine harika vuran Balotelli, Altay'ı geçemedi. Genç kaleci, son anda topu çelmeyi başardı.

56' Svensson'un sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Akintola gelişine vurmak istedi ancak araya giren Tisserand, tehlikeyi önledi.

59' Akintola'dan aldığı pası ceza sahasında kontrol eden Castro, Samuel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Adana Demirsporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ali Şansalan 'devam' dedi. VAR incelemesinin ardından penaltıya sebebiyet verecek bir müdahale olmadığı tespit edildi, oyun devam etti.

62' Adana Demirspor'da Belhanda'nın yerine Ezeh, Balotelli'nin yerine Assombalonga oyunda.

70' İkinci yarıda oyuna dahil olan Serdar Dursun, omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

71' Ev sahibi beraberlik golü arıyor. Sağ kulvarı iyi kullanan Svensson'un ceza sahası dışından attığı sert şutta topu Altay son anda çeldi.

72' Sol kanattan Sinan Kurt'un kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında yaşanan karambolde Akintola yerde kaldı. Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet penaltı beklentisi nedeniyle itiraz ederken hakem oyunu devam ettirdi.

75' Adana Demirspor'da Akintola'nın yerine Pa Dibba, Fenerbahçe'de Zajc'ın yerine Ozan Tufan oyunda.

76' Sağ kanattan bindiren Svensson'un içeriye çevirdiği topa Pa Dibba'dan önce Serdar Aziz dokundu ve topu uzaklaştırdı.

79' Gökhan İnler'in attığı şut savunmadan sekti ve arka direkte Castro'nun önünde kaldı. Arjantinli oyuncunun yaptığı ortaya gelişine vuran Pa Dibba, çerçeveyi tutturamadı.

81' Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine Jose Sosa oyuna dahil oldu.

82' Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Tayyip'in topu oyuna sokmasını engellemesi nedeniyle sarı kart gördü.

83' Svensson'un sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada Pa Dibba topa dokundu. Top yandan auta gitti.

86' Adana Demirspor, kaptanı ile geldi. Dibba'nın ortasında Serdar Aziz'den seken top Gökhan İnler'in önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde sert bir vuruş yapan Gökhan'ın şutu az farkla auta çıktı.

88' Adana Demirspor'da Castro'nun yerine Stambouli oyunda.

90+1' Fenerbahçe'nin hızlı hücumunu İrfan Can Kahveci'ye faul yaparak durduran Tayyip Talha, sarı kart gördü.

90+4' Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel'in şutunda kaleci Muric gole izin vermedi.

Ali Şansalan son düdüğü çaldı ve Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı Sarı Lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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