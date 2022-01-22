ÖZET | Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 5-0

Adana Demirspor, Süper Lig 'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Konuk ekip 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta Adana Demirspor'a 5-0 mağlup oldu. Assombalonga ve Yunus Akgün ikişer gol ve birer asistle maçın yıldızları oldu. Oyuna 83'te giren ve yeniden İtalya Milli Takımı'na dönecek olan Balotelli de bir gol, bir asistlik performans sergiledi.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

3. dakika | Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6. dakika | Jimmy Durmaz, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.

10. dakika | Ceza sahası içinde topla buluşan Salih Dursun, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.

17. dakika | Emre Mor önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

KIRMIZI KART | 32. dakika Yann Karamoh gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

GOOOL - 36. dakikada Vargas'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde boşta kalan topu Assombalonga tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golcü futbolcu bu sezon 7. golünü kaydetti.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı...

OFSAYT | 48. dakikada Assombalonga'nın köşe vuruşu sonrası indirdiği topu Tayyip Talha ağlara gönderdi ancak gol geçerlilik kazanmadı.

GOOOL | 57. dakikada Assombalonga'nın pasında Yunus Akgün farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Galatasaray 'dan kiralanan Yunus bu sezonki 6. golünü attı.

GOOOL | 67. dakikada Assombalonga kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydetti. Assombalonga iki gol bir asistle oynuyor.

GOOOL | 83. dakikada Yunus Akgün'ün pasında Balotelli topu ağlara gönderdi skor 4-0 oldu

GOOOL | 90. dakikada Yunus Akgün Balotelli'nin pasında ikinci golünü kaydetti. Adana Demirspor farkı 5'e çıkarttı.









Adana Demirspor - Fatih Karagümrük 11'ler:

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini







