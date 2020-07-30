TFF 1. Lig’de bu sezon 25. kez uygulanan Play-Off sisteminde final karşılaşması, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynandı. Hatayspor ve Erzurumspor’un doğrudan Süper Lig’e yükseldiği ligde iki takım çıkan 3. ekip olmak için mücadele etti. Normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Adana Demirspor, yarı finalde Bursaspor’u saf dışı bıraktı. Karagümrük ise Akhisarspor’u eleyerek adını finale yazdırdı.

1994-1995 sezonundan beri Süper Lig’den uzak olan Adana Demirspor ile 1983-1984’te düşen Fatih Karagümrük, tekrar Süper Lig’e dönmek için mücadele etti.

120 dakikası 1-1 sona eren finalde kazananı penaltı atışları belirledi. Rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig biletini almayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7'nci dakikada Erkan Zengin orta sahadan çıkardığı pasla Volkan Şen'i kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Kaleci Aykut zamanında kalesini terk ederek ceza sahası dışında topu uzaklaştırdı.

29'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kaldı. Volkan kale yerine aut çizgisinden topu dışarı attı.

36'ncı dakikada Ramazan Civelek'in sağ taraftan yaptığı ortaya ceza sahasında yükselen Artur'un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.

GOL | 40'ıncı dakikada Tarık Çamdal'ın yaptığı faulü Alpaslan kullandı. Ceza yayı üzerinde uçarak kafa vuran Çağrı topu filelere gönderdi: 0-1.

45+1'inci dakikada sağ taraftan Sinan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Erkan Zengin'nin kafa vuruşu kaleci Aykut'un kontrolünde auta çıktı.

68'inci dakikada Ndao'nun sağ taraftan ceza sahasına girerek yaptığı ortada topla buluşan Emeghara yaklaşık üç metreden topu auta attı.

GOL | 69'uncu dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında sol taraftan ceza sahasına giren Dibba'nın rakibini geçerek çektiği şutta top ağlara gitti: 1-1.

84'üncü dakikada Tarık'ın pasıyla buluşan Traore'nin ceza sahasına girerek çektiği şutta, kaleci Aykut son anda topu kornere çeldi.

88'inci dakikada Erkan Zengin tek başına topu yaklaşık 20 metre sürdü. Ceza sahası dışından çektiği şutu ise kaleci Aykut çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresine maçın hakemi Cüneyt Çakır 5 dakika ekledi. Ancak bu dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

94'üncü dakikada sağ taraftan cizgiye inen Emeghara topu dışarı çıkardı. Ceza yayı köşesinde topla buluşan Engin Bekdemir'in şutunu kaleci Kurtuluş köşeden kornere çeldi.

103'üncü dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Dibba topu penaltı noktasının dışına ortaladı. Aias Aosman önünde kimse olmamasına rağmen topu sürmek yerine çektiği şutta topu kaleci Aykut'a teslim etti.

112'nci dakikada ceza sahasına giren Emeghara topu altıpas üzerinde olan Ndao'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu kale yerine üsten auta gönderdi.

120'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu ceza yayı üzerinden Erkan Zengin kullandı. Erkan'ın doksana gönderdiği topu Aykut aynı güzellikle kornere çeldi.

Uzatma dakikalarında da başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmada 1-1'lik sonucun ardından penaltı atışlarına geçildi.

Adana Demirspor adına penaltıları Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Aosman, Dibba, Adil Demirbağ gole çevirirken, Mehmet Uslu penaltıyı kaçırdı.

Fatih Karagümrük adına penaltı atışlarını kullanan Engin Bekdemir, Attamah, Ndao, Koray Altınay, Sabo, Fatih Kuruçuk ise fileleri havalandırdı.

Penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 7-6 yenen Fatih Karagümrük Süper Lig'e çıkan üçüncü takım oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Mustafa Emre Eyisoy x, Tarık Ongun x,

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tarık Çamdal xx (Adil Demirbağ dk. 112 ?), Rassoul xx, Mitrovic xx, Mehmet Uslu xx, Hasan Kılıç xx, Tevfik Altındağ xx (Traore dk. 56 x), Erkan Zengin xx, Sinan Kurt xx (Aosman dk. 56 x), Volkan Şen x (Berk Yıldız dk. 46 x), Mehmet Akyüz x (Pa Dibba dk. 46 xxx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Kone

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xx (Koray Altınay dk. 78 x), Fatih Kuruçuk xx, Barış Başdaş xx, Alparslan Erdem xx (Engin Bekdemir dk. 90+3 x), Attamah xx, Ndao xx, Çağrı Ortakaya xxx, Sabo xx, Darri xx (Bülent Cevahir dk. 78 x) Sobiech xx (Emeghara dk. 63 x)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Yalçın Ayhan, Yusuf Erdoğan, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Çağrı Ortakaya (dk. 40) (Fatih Karagümrük), Pa Dibba (dk. 69) (Adana Demirspor)

Penaltılar:

Atanlar: Engin Bekdemir, Ndao, Attamah, Koray Altınay, Sabo, Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Aosman, Pa Dibba, Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

Atamayanlar: Mehmet Uslu (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Tarık Çamdal, Traore (Adana Demirspor) Sabo, Çağrı Ortakaya, Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)