ÖZET Adana Demirspor- Eskişehirspor maç sonucu 4-1

Ümit Özat yönetiminde Süper Lig özlemine son vermek isteyen Adana Demirspor’un konuğu Eskişehirspor’du. Haftayı rahat geçmesi beklenen Şimşekler için kabus gibi bir 90 dakika yaşandı. Transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularıyla ayakta kalma mücadelesi veren Kırmızı-Siyahlılar ligin en güçlü kadrosu olarak gösterilen Adana Demirspor’a adeta kök söktürdü. 53. dakikada Mehmet Özcan’ın attığı golle güzel oyununu süsleyen Es Es, üstünlüğünü ise 69’a kadar koruyabildi. Kornerden gelen topta yaşanan karambolde Anıl Karaer skoru eşitledi.

İki dakikada yıkıldı!

Adana Demirspor’da teknik direktör Ümit Özat’ın Yunus Akgün hamlesi de çabuk yanıt verdi. Beraberlik golünden sadece iki dakika sonra Galatasaray ’dan kiralık olarak takıma kazandırılan oyuncu Şimşekler’e hayat verdi. 87’de de işi bitirdi. Son sözü 90+4’te Emircan söyledi. Başından sonuna alkışlık bir mücadele ortaya koyan Eskişehir, 2 dakikalık konsantrasyon kaybının faturasını öderken Lacivert-Mavililer, 18 puana ulaşarak zirveyle arasındaki farkı 2’ye indirdi.