(ÖZET) Adana Demirspor - Bursaspor maç sonucu: 4-1

Play-Off turunun finalistleri bugün oynanacak maçların ardından belli oldu. Bursaspor, yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oldu. Bursa’daki ilk randevu golsüz eşitlikle sona ererken, Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Adana Demirspor, finale yükselen ekip oldu. Adana ekibine finali getiren goller; Erkan Zengin (P), Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz'den geldi. Bursa'nın tek sayısını Serdar Özkan (P) kaydetti.









Diğer Play-Off yarı final maçında 3-3'ün rövanşında Fatih Karagümrük deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük finali 30 Temmuz'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Bursaspor, penaltı bekledi. Traore'nin pasında savunma arkasına koşu yapan Kubilay, Adana Demir kalecisi Kurtuluş'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 'devam' dedi.

9. dakikada Adana ekibi tehlikeli geldi. Bursa ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Pa Dibba, yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Çağlar, rahat bir şekilde topu kontrol etti.

25. dakikada kazanılan frikikte topun başına Erkan Zengin geçti. Yıldız oyuncunun vuruşunu Çağlar, rahat bir şekilde kontrol etti.

26. Bursaspor gole yaklaştı. Traore'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci Kurtuluş, güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada Adana tehlikeli geldi. Erkan Zengin'in sert şutu savunmadan sekti ve kornere çıktı. Volkan Şen'in kullandığı köşe vuruşunu Bursa savunması uzaklaştırdı.

36. dakikada Diarra'nın müdahalesiyle yerde kalan Volkan Şen, genç oyuncuya tepki gösterdi. İki oyuncu arasındaki tartışma, diğer futbolcuların olaya dahil olmasıyla tatlıya bağlandı.

45+1. dakikada Adana Demirspor, penaltı bekledi. Volkan'ın pasında topu hakim etmek isteyen Dibba, Traore'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona çok yakın olan Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu devam ettirdi.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

GOL |Adana Demirspor 53. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında Rassoul'un hamle yapmak istediği top Bursasporlu Traore'nin eline çarptı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Erkan Zengin, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ligin en önemli oyuncuları arasında yer alan Erkan, bu sezonki 12. golünü kaydetti.

Bursaspor, golün ardından hücumlarını artırdı. 62. dakikada Burak'ın pasında topu son anda yakalayan Tayfur Bingöl, bekletmeden ortasını yaptı. Kaleye yönelen top direkten auta çıktı.

Pa Dibba inanılmaz bir gol kaçırdı. Rassoul'un pasında sağ kanatta topla buluşan Sinan, tehlikeli bölgeye ortasını gönderdi. Boş durumda olan Dibba, topa istediği gibi vuramayınca Adana Demir, farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı.

73. dakikada Bursaspor, mutlak bir fırsattan yararlanamadı. Serdar Özkan'ın ortasında Burak, önüne düşen topu arka direğe gönderdi. Tayfur Bingöl'in kale dibinden vurduğu sert şutu Kurtuluş güçlükle çıkardı.

GOL | Adana Demirspor, 78'de Rassoul ile farkı 2'ye çıkardı. Kubilay'dan topu çalan çalan Rassoul, Bursaspor'un hücumcularını çalımladı, topu Berk'e attı. Bursa savunma arkasına kaçan Rassoul, kendi başlattığı atağı kendi bitirdi, takımını 2-0 öne geçirdi. Başarılı savunma oyuncusu, bu sezonki 2. golünü kaydetti.

83. dakikada Berk'in ortasında boş durumda topu auta gönderen Mehmet Akyüz, farkı 3'e çıkarma şansını kullanamadı.

1 dakika sonra Bursaspor tehlikeli geldi. Traore'nin pasında yayın hemen önünde olan Kubilay, topu auta gönderdi.

GOL | Adana Demirspor, 88. dakikada Berk Yıldız'ın attığı golle farkı 3'e çıkarttı. Adil'in başlattığı atakta topla buluşan Erkan, pasını Berk'e gönderdi. Genç futbolcunun attığı şut ağlarla buluştu.

GOL | Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, 90+8'de attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

GOL | 90+12'de skoru Serdar Özkan'ın penaltısı belirledi.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Adana Demirspor, adını finale yazdıran ekip oldu.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdin Sezertam (xx), Serkan Çimen (xx), ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Mitrovic (xx) Mehmet Uslu ( xx), Tarık (xx)(Dk. 73 Adil (x), Rassoul (xxx), Tevfik (xx), Sinan (xx)(Dk. 88 Hamidou (?), Hasan (xx), Erkan (xxx), Volkan (xx)(Dk. 76 Berk (xx), Pa Dibba (xx)(Dk. 76 Mehmet Akyüz (xx)

BURSASPOR: Çağlar (x)- Tayfur (x), Diarra (xx), Anıl (x), Kerem (x)(Dk. 80 Recep (?), Shehu (xx), Burak Altıparmak (x), Traore (xx), Burak Kapacak (x)(Dk. 80 Selezynov (?)(Dk. 90+10 Ali (?), Serdar (xx), Kubilay (x)

GOLLER: Dk. 57 Erkan Zengin (pen.), Dk. 78 Rassoul, Dk. 90+7 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 90+12 Serdar (pen.)

SARI KARTLAR: Diarra (Bursaspor)