(ÖZET) Adana Demirspor - Bursaspor maç sonucu: 1-2

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor, Bursaspor'u konuk etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetti. İlk 45 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında goller art arda geldi. 52'de Onur Atasayar'ın golüyle öne geçen Bursaspor, 78'de kalesini gole kapatamadı. Ataklarını sıklaştıran Adana Demirspor, 78'de Hasan Kılıç ile eşitliği yakaladı.

Skoru belirleyen gol ise 84'te geldi. Bursaspor'un yükselen değeri Ali Akman, attığı şık golle kritik deplasmanda takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Bursaspor'a kritik galibiyeti getiren golü atan Ali Akman, 16. maçta 10. kez fileleri sarstı ve çıkışını sürdürdü.

Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor, ikinci devreye kötü bir başlangıç yaptı ve 31 puanla 5. sırada kaldı. Transfer yasağı bulunan ve altyapıdan gelen oyuncularla mücadele eden Bursaspor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı, 30 puanla 6. sıraya yerleşti.