ÖZET | Adana Demirspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1 (Hazırlık Maçı)
Geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş ile TFF 1.Lig şampiyonu Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yaptığı transferlerle sezona damga vurması beklenen Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Balotelli, Belhanda, Akintola gibi yeni transferleri sahada olan Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ta Rosier ve Mehmet Topal ilk 11'de yer aldı.
Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayarak 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kadrosuna Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro ve Stambouli gibi yıldızları katarak sezona damga vurması beklenen Mavi Şimşekler, güçlü rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Adana'da oynanan maçta Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Nkoudou atarken Adana Demirspor'un golünü Assombalonga kaydetti.
STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün
ADANA DEMİRSPOR: Ferhat Kaplan – Kaan(Dk.79 Samet), Rassoul, Tayyip (Dk.71 Semih), Svensson (Dk.75 Tarık), Gökhan (Dk.62 Stambouli), Sinan (Dk.62 Castro), Belhanda(Dk.79 İzzet), Pa Dibba (Dk.64 Ezeh), Akintola(Dk.79 Sedat), Balotelli Dk.62 (Assombalonga)
BEŞİKTAŞ: Ersin (Dk.46 Utku)- Rosier, Mehmet Topal (Dk.78 Serdar), N’Sakala, Vida, Josef (Dk.78 Kayra), Atiba (Dk.63 Salih), Necip (Dk.63 Oğuzhan), N’Koudou, Gökhan (Dk.83 Ljajić), Güven
GOLLER: Dk.65 Assombalonga (Adana Demirspor),Dk.60 N’Koudou (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Balotelli, Ferhat, Pa Dibba (Adana Demirspor), Güven, (Beşiktaş)
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Maçtan dakikalar
3.dakikada Güven Yalçın kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
NET POZİSYON! 14.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tayyip Sanuç uygun durumda kafayı vurdu ancak şutu yandan dışarı gitti
BALOTELLİ SAHNEDE! 24.dakikada ceza sahası dışında topu alan Mario Balotelli sol ayağıyla çok sert vurdu kaleci Ersin son anda topu çıkardı
34.dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu Balotelli kullandı şutu barajdan döndü
SARI KART! 40.dakikada Adana Demirspor'dan Balotelli itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü
43.dakikada ceza sahası dışından Sinan vurdu şutu az farkla auta gitti
İlk yarı golsüz bitti
İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta Ersin çıktı yerine Utku girdi
48.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Vida iyi yükseldi kafa şutu az farkla auta gitti
ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 51.dakikada sol kanattan gelen topu kaleci Utku elinde kaçırdı Pa Dibba vurdu savunmadan seken topu bir kez daha önünde buldu, boş kaleye hamlesini yaptı ancak Vida son anda topu uzaklaştırdı ve mutlak bir golü önledi
PENALTI! 58.dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Savunmanın arkasına sarkan Josef ile Rassoul ceza sahasında ikili mücadeleye girdi, pozisyonda Josef yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi
GOL! 60.dakikada Beşiktaş, Nkoudou'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada Adana Demirspor'da Balotelli çıktı Assombalonga girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Beşiktaş'ta Necip ve Atiba çıktı Oğuzhan ve Salih Uçan girdi
GOL! 65.dakikada Adana Demirspor, yeni transfer Assombalonga'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. Akintola'nın sağ çaprazdan şutunu kaleci Utku kurtardı seken topu Assombalonga tamamladı ve golü attı
DİREKTEN DÖNDÜ! 68.dakikada sol kanattan Nkoudou geldi sert gönderdiği top kaleci Ferhat'tan sekip direkten döndü. Devamında savunma topu uzaklaştırdı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Beşiktaş'ta Josef ve Mehmet Topal çıktı Kayra ve Serdar Saatçi girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 79.dakikada Adana Demirspor'da Belhanda ve Kaan Kanak çıktı İzzet ve Samet Akaydın girdi
80.dakikada Lucas Castro pasını verdi Ezeh çaprazdan vurdu kaleci Utku gole izin vermedi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Töre çıktı Ljajic girdi
Mücadele 1-1 berabere bitti.
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri...
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Sanuç, Svensson, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola, Balotelli
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven Yalçın