ÖZET | Adana Demirspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1 (Hazırlık Maçı)

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayarak 26 yıllık Süper Lig hasretine son veren Adana Demirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kadrosuna Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro ve Stambouli gibi yıldızları katarak sezona damga vurması beklenen Mavi Şimşekler, güçlü rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Adana'da oynanan maçta Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Nkoudou atarken Adana Demirspor'un golünü Assombalonga kaydetti.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat Kaplan – Kaan(Dk.79 Samet), Rassoul, Tayyip (Dk.71 Semih), Svensson (Dk.75 Tarık), Gökhan (Dk.62 Stambouli), Sinan (Dk.62 Castro), Belhanda(Dk.79 İzzet), Pa Dibba (Dk.64 Ezeh), Akintola(Dk.79 Sedat), Balotelli Dk.62 (Assombalonga)

BEŞİKTAŞ: Ersin (Dk.46 Utku)- Rosier, Mehmet Topal (Dk.78 Serdar), N’Sakala, Vida, Josef (Dk.78 Kayra), Atiba (Dk.63 Salih), Necip (Dk.63 Oğuzhan), N’Koudou, Gökhan (Dk.83 Ljajić), Güven

GOLLER: Dk.65 Assombalonga (Adana Demirspor),Dk.60 N’Koudou (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Balotelli, Ferhat, Pa Dibba (Adana Demirspor), Güven, (Beşiktaş)





Maçtan dakikalar

3.dakikada Güven Yalçın kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

NET POZİSYON! 14.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Tayyip Sanuç uygun durumda kafayı vurdu ancak şutu yandan dışarı gitti

BALOTELLİ SAHNEDE! 24.dakikada ceza sahası dışında topu alan Mario Balotelli sol ayağıyla çok sert vurdu kaleci Ersin son anda topu çıkardı

34.dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu Balotelli kullandı şutu barajdan döndü

SARI KART! 40.dakikada Adana Demirspor'dan Balotelli itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

43.dakikada ceza sahası dışından Sinan vurdu şutu az farkla auta gitti

İlk yarı golsüz bitti

İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta Ersin çıktı yerine Utku girdi

48.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Vida iyi yükseldi kafa şutu az farkla auta gitti

ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 51.dakikada sol kanattan gelen topu kaleci Utku elinde kaçırdı Pa Dibba vurdu savunmadan seken topu bir kez daha önünde buldu, boş kaleye hamlesini yaptı ancak Vida son anda topu uzaklaştırdı ve mutlak bir golü önledi

PENALTI! 58.dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Savunmanın arkasına sarkan Josef ile Rassoul ceza sahasında ikili mücadeleye girdi, pozisyonda Josef yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi

GOL! 60.dakikada Beşiktaş, Nkoudou'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada Adana Demirspor'da Balotelli çıktı Assombalonga girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Beşiktaş'ta Necip ve Atiba çıktı Oğuzhan ve Salih Uçan girdi

GOL! 65.dakikada Adana Demirspor, yeni transfer Assombalonga'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. Akintola'nın sağ çaprazdan şutunu kaleci Utku kurtardı seken topu Assombalonga tamamladı ve golü attı

DİREKTEN DÖNDÜ! 68.dakikada sol kanattan Nkoudou geldi sert gönderdiği top kaleci Ferhat'tan sekip direkten döndü. Devamında savunma topu uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada Beşiktaş'ta Josef ve Mehmet Topal çıktı Kayra ve Serdar Saatçi girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 79.dakikada Adana Demirspor'da Belhanda ve Kaan Kanak çıktı İzzet ve Samet Akaydın girdi

80.dakikada Lucas Castro pasını verdi Ezeh çaprazdan vurdu kaleci Utku gole izin vermedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Töre çıktı Ljajic girdi

Mücadele 1-1 berabere bitti.









Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri...

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Sanuç, Svensson, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven Yalçın