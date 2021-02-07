(ÖZET) Adana Demirspor-Ankaraspor maç sonucu: 2-0

Cüneyt Dumlupınar yönetiminde bir türlü istediği performansı sergileyemeyen ve dönem dönem düşüş yaşayan Adana Demirspor, evinde Ankaraspor'u ağırladı. 29'da Demirspor’da Gökhan’ın ceza sahasına havadan ara pasında top Ankarasporlu Levent’in eline çarptı ve hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi. 30'da topun başına geçen Hasan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 63'de Hasan'ın verdiği topla buluşan Yunus, fırsatı değerlendiremedi. 74'te Adana Demirspor’da Rangel ve Sinan’ın ceza sahası içerisinde kafa paslarıyla topla buluşan Pa Dibba, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

4. sırada kapattılar

75'te Süleyman, sağ kanattan ceza sahası içerisine orta açtı. Topla buluşan Rangel, istediği vuruşu yapamayınca top auta çıktı. Mücadele bu skorla sona erdi. Mavi Şimşekler, puanını 37 yaparken, haftaya 4. sırada kapattı. Başkent temsilcisi de tehlikeli bölgede bir türlü uzaklaşamadı.