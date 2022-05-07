(ÖZET) Adana Demirspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-2

Sırasıyla Kasımpaşa, Trabzonspor ve Giresunspor'a kaybederek Avrupa potasından uzaklaşan Adana Demirspor, Süper Lig 'in 36. haftasında 3 maçlık mağlubiyet serisine Malatya karşısında son veren Akdeniz ekibi Alanyaspor 'u konuk etti. Alanyaspor mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kaybeden Mavi Şimşekler, 52 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 58'e yükseltti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçın 20. dakikasında Tayyip Sanuç'un kendi kalesine attığı golle Alanyaspor 1-0 öne geçti. Adana Demirspor'da Belhanda ise 32. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, Emre Akbaba 76. dakikada bulduğu gol ile maçın skorunu belirledi.

Maçtan dakikalar

5'| Adana Demirspor’da kazanılan serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. Balotelli’nin direkt kaleye şutunda kaleci Yusuf topu iki hamlede kontrol etti.

9'| Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran topu yerden içeri çevirdi. Adana Demirspor defansında yaşanan anlaşmazlık sırasında top boşta kaldı. Bir anda topu önünde bulan Borja kaleye şutunu çekti. Kaleci Muric yatarak tek hamlede topu tuttu.

GOL | 20. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Candeias, altı pasa doğru yerden orta açtı. Adana Demirspor’da Tayyip Sanuç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

Gol VAR'dan döndü

29'| Balotelli’nin orta alanda savunma arkasına attığı topla kaleci ile baş başa kalan Yunus, kaleci Yusuf’u geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

GOL | 32. dakikada Bjarnason’dan topu alan Belhanda sol çaprazdan şut açısı bulur bulmaz yakına direğe sert vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-1

37'| Belhanda kullandığı köşe vuruşunda topu kale önüne kesti. Kaleci Yusuf boşa çıkarken Samet’in kafa vuruşunda top auta gitti.

43'| Orta alanda topla buluşan Gökhan İnler, ceza sahasının hemen önüne ilerleyerek sol ayağıyla sert bir şekilde şutunu çekti. Kaleci Yusuf topu kornere çeldi.

İLK YARI SONUCU | Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

51'| Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta Belhanda arka direğe doğru topu gönderdi. Topa yükselen Tayyip Sanuç, fileleri havalandırdı. Maçın hakemi gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

63'| Paslarla hızlı çıkan Adana Demirspor'da Samet Akaydın'ın derinlemesine pasında Balotelli topa yetişemedi. Pozisyonda yerde kalan İtalyan golcü penaltı bekledi. Maçın hakemi devam kararı verdi.

69'| Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Tayfur Bingöl, şutunu yolladı. Kaleci Muric topu kontrol etti.

GOL | Alanyaspor 77. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 2-1 öne geçti. Penaltı noktası üzerinde Eduardo'nun şutu savunmadan sekti. Dönen topta Efkan Bekiroğlu pasını Emre Akbaba'ya aktardı. Emre Akbaba şutunda fileleri havalandırdı.

79'| Sol kanattan atak geliştiren Vargas, ceza sahası içerisine ortaladı. Belhanda’nın gelişine vuruşunda top, direğin yanında auta çıktı.

80'| Alanyaspor atağında Candeias topu ortaladı. Tayfur’un altıpasa çevirdiği top, savunmadan sekti. Seken topla buluşan Tayfur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Adana Demirspor’un itirazı üzerine VAR incelemesi yapan hakem Ümit Öztürk, gol öncesi faulü belirledi ve golü iptal etti.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

Adana Demirspor - Alanyaspor 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, İsmail, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan İnler, Sinan, Bjarnason, Yunus, Belhanda, Balotelli

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Fer, Candeias, Efecan, Diedhiou