ÖZET Adana Demirspor-Akhisarspor maç sonucu: 2-0

Adana Demirspor rakiplerinin takıldığı haftayı kayıpsız geçti. Sahasında Akhisarspor’u ağırlayan Lacivert-Mavililer, 2-0’la kazandı, rahat bir galibiyet aldı. Sinan Kurt’un 45. dakikada attığı klas golle öne geçen Güney ekibi ilk yarıyı üstünlükle tamamladı. Baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdüren Ümit Özat’ın öğrencileri 58. dakikada ise farkı ikiye çıkardı. Erkan Zengin takımını rahatlatan golü atarken kalan bölümde sonuç değişmeyince kazanan ev sahibi oldu. Adana temsilcisi bu sonuçla puanını 21’e çıkarıp zirveyle arasındaki farkı 3’e indirmeyi başardı. Zor günler geçiren, yönetimsel açıdan belirsizlikler yaşayan Akhisarspor ise haftayı 13 puanda tamamladı, kötü gidişi durduramadı.