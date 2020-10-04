(ÖZET) Adana Demirspor - Adanaspor maç sonucu: 0-0

Kağıt üzerinde uzak ara favorinin Adana Demirspor olduğu Adana derbisinde heyecan doruktaydı. Ümit Özat yönetimindeki Şimşekler, Turuncu- Beyazlılar’a karşı baştan sona kontrolü elinde tutan bir futbol sergiledi. Genç teknik adam Yunus Murat Ceylan’la yola koyulan, yeni bir takım kuran Adanaspor ise daha çok bekleyen taraftı. Savunmada hatasıza yakın oynayan Toros Kaplanı ilk yarıda Demirspor’a fırsat tanımadı, karşılıklı atılan 3’er cılız şutun dışında pozisyon olarak kısır bir 45 dakika oynandı.

Adana’nın istediği oldu

Geride kalan 3 haftada namağlup olan Adana’nın köklü takımları, ikinci 45’te birbirini devirebilmek adına tüm kozlarını sahaya sürdü. Ümit Özat; Gökhan İnler ve Sedat’ı oyuna alırken Adanaspor’da yeni transfer Ergin hücum hattına dahil oldu. 70’te maçın en net fırsatını Adanaspor yakaladı, ancak Ergin beklemediği anda gelen topu kaleci Zubas’a hediye etti. 85’te Mehmet Akyüz’ün Demirspor adına yakaladığı net fırsat da cömertçe gitti.

Kulübelerden gelen erken hamleler de maçın kaderini değiştirmedi. Şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor kilidi açmak adına üretken olamayınca 1 puanı kazanç gören Adanaspor istediğini aldı.

Başkan yine balkonda

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle yine maçı bir taraftarın evinden izlemek zorunda kaldı. Sancak, golsüz biten derbi sonunda hayli üzgündü.

Adana’nın çocuğu Emre Gönlüşen

Adana derbisinde geçtiğimiz haftalarda kanserle verdiği yaşam savaşını kaybeden spiker Emre Gönlüşen de unutulmadı. Statta dev bir fotoğrafı yer alan başarılı spiker için, “Adana’nın çocuğu Emre Gönlüşen” mesajı paylaşıldı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Chedjou (xx), Rassoul (xx), Okan (x) (Dk. 74 Süleyman x), Hasan (x)(Dk. 73 Lanzafeme (x), Traore (xx)(Dk. 63 Gökhan (x), Pa Dibba (xx), Kerim (x) (Dk. 46 Sinan x), Emircan (x) (Dk. 63 Sedat x), Mehmet (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx) - Eren Korkmaz (xx), Donkor (xx), Furkan (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Tevfik (xx), Roni (x) (Dk. 68 Ergin x), Celil (x) (Dk. 77 Umut), Ryan (x) (Dk. 46 Ömer x), Ozegovic (x) (Dk. 85 Eren)

SARI KARTLAR: Hasan, Anıl, Traore, Emircan, Tarık, Sinan, Sedat, Mehmet, Dibba (Adana Demirspor) - Ozegovic (Adanaspor)